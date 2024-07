Mare Fuori

Trama, anticipazioni e nuovi personaggi della serie cult Rai.

Sono ufficialmente iniziate a giugno le riprese di «Mare Fuori 5». Nella nuova stagione i fan dovranno fare i conti con delle uscite importanti. Non ci saranno più: Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soncini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra).

Gli attori hanno infatti scelto di dedicarsi ad altre carriere: Soncini e Paolillo alla musica, mentre Wilson nel fashion. Confermata invece la protagonista della quarta stagione: Maria Esposito, alias Rosa Ricci.

La quinta stagione vedrà numerose nuove aggiunte al cast, che porteranno una ventata di freschezza e novità alla trama. Quest'ultima è stata diffusa dalla Rai in occasione della presentazione dei palinsesti per la stagione 2024/2025.

«Amore, amicizia, speranza, tradimento e conflitti restano al centro della quinta stagione, ricca di colpi di scena e nuovi ingressi. Nelle acque agitate dell'IPM arrivano nuovi ragazzi, nuovi nemici e, forse, nuovi alleati: Samuele e Federico, due diavoli dell'inferno trasferiti da una struttura del nord; Tommaso, un borghese del Vomero che disprezza i criminali che gli hanno distrutto la vita; Simone un misterioso ragazzo che ha un piano ben preciso; Marta e Sonia con il loro torbido passato e il loro rapporto complesso».

«Sarà una stagione completamente diversa»

Confermato in «Mare Fuori 5» il personaggio Cardiotrap. Ospite del Giffoni Film Festival, l'attore Domenico Cuomo ha anticipato: «Sarà una stagione completamente diversa dalla precedente. Sarà come la prima serie, forte e cruda. Per la gioia dei fan, si ritorna alle origini».

«Aspettatevi qualcosa di reale ed esplosivo», ha aggiunto sempre all'evento Antonio D'Aquino, che presta il volto fin dalla prima stagione a Milos. Nelle nuove puntate non mancheranno Carmine Recano (Il Comandate) e Giovanna Sannino (Carmela).

Al Giffoni Film Festival il primo ha detto: «Oggi in macchina, mentre venivamo qui, abbiamo parlato di questa serie e del suo incredibile e inatteso successo, domandandoci su quali potessero essere le motivazioni. A volte però non deve esserci una spiegazione dietro il successo di una serie. Raccontiamo semplicemente emozioni che sono il motore della nostra esistenza e ci permettono di cambiare le cose».

La seconda ha invece fatto sapere: «Continuo a non riconoscermi in questo personaggio quando mi rivedo, mi sembra di vivere un'altra vita. Anche noi ci poniamo tante domande rispetto a quello che stiamo facendo. Cosa accadrà? Inizia un percorso che aspettavo da tanto e che mi sta facendo mettere tanto in gioco a livello fisico, emotivo e professionale. L'obiettivo mio personale, di Giovanna, è quello di cambiare tante cose e amo questo personaggio, perché ha tante sfumature diverse».

