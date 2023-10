Marilyn Manson

Il rocker si è accordato con la donna che lo aveva denunciato per violenza sessuale e torture: evitato il processo.

Marilyn Manson raggiunge un accordo privato con la donna che lo aveva denunciato per stupro.

Il rocker si sarebbe dovuto presentare tra pochi giorni di fronte al giudice per rispondere alle accuse di una donna, conosciuta come Jane Doe. Ma le due parti hanno risolto il contenzioso privatamente, evitando il processo.

«Brian è lieto che, così come le precedenti cause sono state abbandonate senza pagamento o risolte per pochi spiccioli, questa querelante abbia ora accettato di abbandonare la causa in cambio di un pagamento assicurativo che rappresenta una piccola frazione delle sue richieste e molto meno del costo che Brian avrebbe dovuto sostenere andando in giudizio», ha dichiarato il legale in un comunicato stampa.

«Intimidazioni intensificate nelle ultime settimane»

In un comunicato affidato a Rolling Stone, Doe ha spiegato: «Ero pienamente preparata per affrontare il processo e mai e poi mai avrei pensato di patteggiare, ma negli ultimi due anni e mezzo ho subito in silenzio minacce, bullismo, molestie e varie forme di intimidazione, intensificatesi durante le ultime settimane».

La donna ha sottolineato che Manson ha assistito alla sua deposizione e che è stata «costretta a rispondere a sette ore di domande aggressive con lui che mi fissava dall’altra parte del tavolo».

«Mi è stato detto che questo non accade quasi mai, perché è crudele. E che il motivo principale sarebbe quello di intimidire e infliggere stress emotivo a una vittima».

I fatti risalirebbero al 2011

Doe aveva denunciato Manson nel giugno 2021, rivelando di essere stata stuprata e torturata nel 2011. L’artista avrebbe persino privato del cibo la donna, minacciandola in più occasioni di ucciderla.

Nel settembre 2021, tuttavia, la causa è stata respinta dal giudice, poiché le affermazioni dell’accusatrice sui ricordi repressi non erano sufficienti per superare i due anni di prescrizione.

Di recente Marilyn è stato condannato a pagare una multa e a un periodo di servizi sociali per aver sputato a una camerawoman durante un concerto del 2019.

Covermedia