Mark Ruffalo

I due attori nel cast della nuova serie indipendente, creata, scritta e diretta da Cooper Raiff.

Mark Ruffalo e Lili Reinhart sono stati scritturati per la serie «Hal & Harper».

Come riporta Deadline, l’attore di «Avengers» e la star di «Riverdale» saranno i protagonisti della nuova serie indipendente, creata da Cooper Raiff.

Raiff, meglio conosciuto per il film del 2022 «Cha Cha Real Smooth», lavorerà al progetto come sceneggiatore, regista e attore.

Oltre a Ruffalo, Reinhart e Raiff, il cast è completato da Addison Timlin e Havana Rose Liu.

In una precedente intervista con No Film School, Raiff ha rivelato che «Hal & Harper» segue la storia di un padre single e di due fratelli di 7 e 9 anni cresciuti troppo in fretta, per tale ragione a interpretare i due saranno degli attori adulti. È probabile che Lili e Raiff interpreteranno i due fratelli, mentre Ruffalo avrà la parte del padre.

La produzione ha stretto un accordo con il sindacato SAG-AFTRA per continuare la lavorazione dello show, mentre è tutt’ora in corso lo sciopero degli attori.

Prima di tuffarsi nel nuovo progetto, Lili Reinhart si appresta a salutare per sempre «Riverdale», che terminerà il 23 agosto dopo sette stagioni.

Covermedia