Matteo Garrone

Si dovrà attendere il 7 gennaio 2024 per conoscere il vincitore dell’ambìto premio internazionale.

«Io Capitano» di Matteo Garrone potrebbe aggiudicarsi il premio come Miglior Film Straniero ai Golden Globes 2024.

Le nomination per gli 81esimi Golden Globe Awards sono state annunciate, e tra i contendenti per il prestigioso titolo spicca il film del cineasta già insignito del Leone d'Argento al recente Festival di Venezia.

La pellicola affronta il tema della tratta degli schiavi moderni in Africa con grande sensibilità, ribaltando il racconto prospettico.

La sfida sarà ardua, dato che «Io Capitano» dovrà confrontarsi con «Anatomia di una caduta» di Justin Triet, vincitore della Palma d'Oro a Cannes, e con altri candidati altamente competitivi come «Oppenheimer» e «Killers of the Flower Moon».

Tra gli altri film stranieri in lizza per il Golden Globe troviamo «Foglie al Vento» di Aki Kaurismaki, «Past Lives» di Celine Song, «La Sociedad de la Nieve» di JA Bayona (una sorta di remake di «Alive») e «La Zona d'Interesse» di Jonathan Glazer.

A contendersi il riconoscimento per il loro ruolo nei film drammatici ci sono attori di alto profilo: da Bradley Cooper, protagonista di «Maestro», a Cillian Murphy per «Oppenheimer». Nelle commedie/musical, spiccano Joaquin Phoenix per «Beau is Afraid», che si troverà a competere con Nicholas Cage di «Dream Scenario».

Nel settore delle attrici, il confronto si farà incandescente tra Margot Robbie (Barbie) e Emma Stone (Povere Creature). Nel campo dei film drammatici, si prospetta una sfida tra Lily Gladstone per «Killers of the Flower Moon», e Carey Mulligan in «Maestro», e Sandra Huller, che interpreta un ruolo centrale in «Anatomia di una Caduta».

Nessuna nomination invece per «Napoleon» di Ridley Scott.

Covermedia