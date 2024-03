L'attrice Megan Fox non vuole più nascondere quali trattamenti di bellezza ha fatto. Imago/USA TODAY Network

Megan Fox ha parlato senza censure dei trattamenti di bellezza a cui si è sottoposta. Tra le altre cose, si è ritoccata il seno tre volte: l'ultima volta voleva semplicemente avere «il seno più grande» possibile.

Il suo aspetto è stato sempre discusso pubblicamente durante la sua carriera. Soprattutto dopo la sua svolta con il film «Jennifer's Body», Megan Fox è stata spesso vista come un oggetto sessuale. Il regista Michael Bay ha commentato così il suo ruolo nella saga «Transformers»: «Sembra semplicemente sexy».

Nel podcast di Alexandra Cooper «Call Her Daddy» la 37enne ha parlato apertamente degli interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposta.

L'attrice ha subìto tre interventi chirurgici al seno negli ultimi 16 anni. Nell'insieme ha speso ben 28.000 franchi. Ha anche modificato il suo naso con una rinoplastica, ha fatto iniezioni di Botox e ha rimosso diverse imperfezioni dalla pelle utilizzando il trattamento laser.

In futuro anche una gluteoplastica?

«Il mio seno è finto da quando avevo 21 anni», ha svelato Megan. Durante l'ultima mastoplastica additiva, ha chiesto al chirurgo di darle «il seno più grande» che potesse. Il risultato è, in taglia americana, una coppa 32D (che corrisponde all'incirca a una quarta italiana o 70C europea).

Si è fatta «riparare» il seno per la prima volta quando ha smesso di allattare i suoi figli. Fox ha infatti tre bambini con l'attore Brian Austin Green: Noah (11 anni), Bodhi (9 anni) e Journey (7 anni).

La celebrità ha proseguito confessando di essersi sottoposta anche a diverse iniezioni di Botox e filler sul viso, e a un altro trattamento che però non ha voluto rivelare quale fosse.

D'altra parte, secondo le parole dell'attrice, «non ho rimosso alcun grasso né il mio corpo è stato rassodato».

Dal 2009 sono iniziate le insicurezze sul suo corpo. Dopo il successo con «Transformers» e «Jennifer's Body», si è sempre sentita come se fosse osservata e ridotta a un oggetto.

In futuro Fox programma eventualmente di sottoporsi a un «BBL» (brazilian butt lift), vale a dire una gluteoplastica, un intervento in cui il grasso dello stomaco o altre parti del corpo viene utilizzato per ingrossare il sedere.

«Non ho molto grasso corporeo, quindi devo aspettare finché sarà possibile ottenerlo da un donatore».