Meryl Streep

L’attrice Meryl Streep riprenderà il ruolo ricorrente di Loretta Durkin, che ha esordito nella terza stagione della serie «Only Murders in the Building» firmata Hulu.

Meryl Streep torna a recitare con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nella quarta stagione di «Only Murders in the Building».

Karey Burke, presidente della società di produzione dello show, ha confermato il ritorno del Premio Oscar in un'intervista con The Hollywood Reporter: «Meryl tornerà per la prossima stagione perché si è divertita moltissimo».

La 74enne riprenderà il ruolo dell’attrice teatrale Loretta Durkin, interesse amoroso di Oliver Putnam a cui presta il volto Martin.

Nella quarta stagione della serie tv – la comedy più vista di sempre su Hulu – Charles, Oliver e Mabel faranno una gita a Los Angeles prima di ritornare al The Arconia per cercare il killer di Sazz (Jane Lynch).

Nei nuovi episodi di «Only Murders in the Building» ci sarà anche una new entry: l’attrice comica, volto del Saturday Night Live, Molly Shannon.

La quarta stagione di «Only Murders in the Building» è in lavorazione ma non ha ancora una data di uscita. In Italia le prime tre stagioni sono disponibili su Disney+.

Covermedia