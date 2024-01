Michael Bolton

Il pluripremiato cantante ha aggiornato i fan sulle tournée in stand by dopo la diagnosi shock dello scorso anno.

Michael Bolton è in lenta ripresa dopo l’operazione subita per rimuovere un tumore al cervello poco prima di Natale.

In seguito alla diagnosi shock, il due volte premio Grammy, ha dovuto cancellare le sue performance dal vivo, per dedicarsi alla salute.

«Grazie al mio incredibile team medico, l'intervento è stato un successo», ha dichiarato il cantante di «When A Man Loves A Woman» su Instagram. «Ora mi sto riprendendo a casa, circondato dall'enorme amore e sostegno della mia famiglia».

Sarebbero cominciati a febbraio i concerti del performer 70enne negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Svizzera.

«È sempre la cosa più difficile per me deludere i miei fan o rimandare uno spettacolo, ma non dubitate che sto lavorando duramente per accelerare la mia guarigione e tornare presto a esibirmi», ha aggiunto Michael.

«Sono oltremodo grato per tutto l'amore e il sostegno che mi avete generosamente dimostrato nel corso degli anni. Sappiate che conservo i vostri messaggi positivi nel mio cuore e vi darò ulteriori aggiornamenti appena possibile».

Covermedia