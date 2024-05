Millie Bobby Brown

Le nozze si sono celebrate privatamente lo scorso weekend.

Covermedia

Fiori d'arancio per Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi.

La star di «Stranger Things» e il figlio di Jon Bon Jovi si sono sposati in gran segreto lo scorso weekend, come rivelato da People.

«È stata una cerimonia di basso profilo; si sono giurati amore eterno alla presenza dei familiari più stretti», ha svelato una fonte al The Sun.

La coppia, nei prossimi mesi, terrà una nuova cerimonia e una grande festa.

Millie, 20, e Jake, 22, si frequentano da quasi tre anni dopo essersi conosciuti su Instagram.

Nel 2023, Millie ha definito Jake il suo «compagno di vita»; quattro mesi dopo è arrivata la proposta di matrimonio e il fidanzamento ufficiale.

Jon Bon Jovi ha dato la propria benedizione

Il padre di Jake, Jon Bon Jovi, ha dato la propria benedizione alle nozze, nonostante la giovane età dei due ragazzi.

«Non so se l'età conti», ha rivelato il rocker a Andy Cohen su SiriusXM. «Sai, se trovi il partner giusto e crescete insieme... il mio consiglio è quello di crescere insieme. Tutti i miei figli hanno trovato le persone con cui pensano di poter crescere insieme e ci piacciono tutti. Millie poi è meravigliosa».

Millie aveva rivelato in precedenza di volersi sposare con una cerimonia intima. «Ci sono sono alcuni momenti nella vita che vivi soltanto una volta», ha detto a WWD. «E avere le opinioni di tutti e gli occhi puntati addosso sarebbe qualcosa di innaturale per me. Quindi è importante tenere per me questi momenti preziosi della vita, vicini al mio cuore».

