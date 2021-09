Miriam Leone si sposa con Paolo Carullo

Miriam Leone

Il matrimonio dell'attrice verrà celebrato il 18 settembre in Sicilia, a Scicli.

Miriam Leone sta per sposare Paolo Carullo.

Probabilmente l'attrice sperava in un matrimonio senza chiasso: per questo non ha diffuso nessun annuncio. Tuttavia, a rendere noto il gran giorno ci ha pensato una nota ufficiale del Comune in cui Miriam ha deciso di convolare a nozze.

«L’amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data», cita la pagina Facebook del paesino nel ragusano, dove, sabato 18 settembre, Miriam Leone sposerà il compagno.

La cerimonia si terrà al Santuario di Santa Maria la Nova, a Scicli, ma ogni dettaglio sull'evento è top secret.

L'ex Miss Italia e il nativo di Ragusa sono legati da due anni.

Del futuro sposo si sa poco, è laureato in Economia e Finanza presso l’Università Cattaneo di Milano, ed è un musicista e fa parte della band milanese Apple Jack.