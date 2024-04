Il re Carlo in uno scatto di marzo. archivio KEYSTONE

Il Commonwealth, fondato il 26 aprile di 75 anni fa, è l'unione di 56 Stati indipendenti, di cui re Carlo III è a capo. La coesione della comunità si stava già sgretolando prima della morte della regina Elisabetta II. Ma ora il disfacimento sta accelerando ancora di più?

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Il Commonwealth è un'associazione libera di 56 Stati indipendenti.

Il re Carlo III è a capo di questa comunità, fondata il 26 aprile di 75 anni fa.

La coesione dell'associazione si sta sgretolando e se ne parlava già prima della morte della regina Elisabetta II nel 2022.

Questo disfacimento sta accelerando ancora di più? E il monarca è ancora richiesto come capo di Stato? Mostra di più

È un compleanno un po' rumoroso quello del Commonwealth che, nella sua forma moderna, compie oggi - 26 aprile - 75 anni. Ed è quindi «vecchio» quanto il suo leader, il re Carlo III.

Il monarca britannico è ancora ufficialmente capo di Stato di una dozzina dei 56 membri, ma in diversi Paesi cresce il desiderio di tagliare i legami con la famiglia reale, soprattutto ora che il re ha meno possibilità di presentarsi a causa del cancro.

Alla celebrazione del Commonwealth a marzo, Carlo si è rivolto ai membri tramite un videomessaggio e ha esortato all'unità. Suo figlio ed erede al trono, il principe William, aveva da tempo chiarito che la corona non rivendicava necessariamente un ruolo di leadership permanente e avrebbe sostenuto gli sforzi repubblicani.

Dopo la morte della regina Elisabetta II, considerata dagli esperti una figura unificante, gli oppositori alla monarchia sono aumentati nei sondaggi in molti luoghi, incluso lo stesso Regno Unito.

La Giamaica vuole un referendum prima delle elezioni

La situazione per la corona è particolarmente critica nei Caraibi, dove Carlo è a capo di otto Paesi. Questo è più evidente in Giamaica.

Quando il principe Harry, il figlio minore del re, e sua moglie, la duchessa Meghan, hanno assistito alla première del film «Bob Marley: One Love» a gennaio nella capitale giamaicana Kingston e sono stati fotografati con il primo ministro Andrew Holness, le accuse di mancanza di sensibilità hanno inondato la stampa britannica.

Holness aveva indicato un allontanamento dalla monarchia nel marzo 2022 durante una visita di William e di sua moglie, la principessa Kate, che si concluse come un disastro di pubbliche relazioni per i reali.

Nello Stato insulare, che un tempo era una colonia estremamente redditizia grazie al lavoro degli schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero e divenne indipendente nel 1962, sono ancora in corso i preparativi per un referendum su una corrispondente modifica costituzionale. Il Governo giamaicano vuole completare il processo prima delle elezioni generali del prossimo anno.

Anche i governi di molti altri membri del Commonwealth caraibico hanno dichiarato la loro intenzione di adottare misure per diventare repubbliche, comprese le Bahamas e Antigua e Barbuda. Tuttavia questi piani non hanno ancora fatto grandi progressi in questi Paesi.

Ad ogni modo in un sondaggio condotto dal britannico Lord Ashcroft poco prima dell’incoronazione di Carlo nel maggio 2023, la maggioranza in tre Paesi dei Caraibi ha affermato di sostenere l’abolizione della monarchia. La comunità caraibica di Caricom chiede risarcimenti e scuse per la schiavitù e l’apartheid dell’era coloniale.

In futuro non ci saranno più reali sulle banconote in Australia

In Australia, il primo ministro Anthony Albanese è un repubblicano dichiarato a capo del Governo e sostiene fondamentalmente l'abolizione della monarchia costituzionale nel Paese del Commonwealth.

Albanese già in passato aveva accennato a un nuovo referendum. Nel 1999 la maggioranza degli australiani votò a favore della corona. Ma alla fine l'Esecutivo non si è più lasciato vincolare.

La questione non è una priorità e non esiste un calendario, ha affermato all'inizio dell'anno il membro responsabile del gabinetto Matt Thistlethwaite. I sondaggi indicano un risultato molto risicato in caso di votazione.

La questione si riaccende ancora e ancora, da ultimo dopo la morte della regina Elisabetta nel settembre 2022. Migliaia di persone hanno protestato in occasione di una giornata di lutto nazionale in suo onore.

Le bandiere sono state bruciate e un omaggio alla sovrana è stato dipinto con i colori della bandiera indigena. Gli aborigeni in particolare associano la monarchia alla colonizzazione e all'oppressione dei popoli indigeni.

L'anno scorso è stato annunciato che Carlo, come nuovo capo di Stato, non sarebbe apparso sulla banconota da cinque dollari australiani. Il precedente ritratto di Elisabetta è stato sostituito con un disegno che celebra la cultura e la storia locale.

Questo significa che in futuro la famiglia reale non sarà più rappresentata su nessuna banconota australiana, ma solo sulle monete. Nonostante il cancro, quest'anno il re sta programmando una visita in Australia e vuole anche partecipare a un incontro dei capi di Governo del Commonwealth nell'isola-Stato di Tonga nel Pacifico.

«God Save the King» in Canada

Recentemente ci sono stati però dei segnali positivi per i reali in Canada. Una mozione per liberare i parlamentari dal giuramento al re è fallita, dopodiché i parlamentari sostenitori della corona hanno cantato spontaneamente «God Save the King».

Secondo i sondaggi però ci sono più canadesi che sostengono l'elezione regolare di un capo di Stato piuttosto che quelli a favore di una monarchia. Ma l’attuazione sarà probabilmente difficile perché la Costituzione pone ostacoli molto elevati al cambiamento della forma di governo.

Il principe William arriva all'annuale celebrazione del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster a Londra, lunedì 11 marzo. Sullo sfondo la manifestazione dei manifestanti antimonarchici. KEYSTONE

Nel frattempo anche nello stesso Regno Unito cresce il numero di persone che vogliono abolire la monarchia. Dopo la morte della regina gli oppositori dell'istituzione sono diventati più visibili: difficilmente passa una data reale senza che siano visibili le bandiere gialle «not my King» («non il mio re») dell'organizzazione Republic.

Anche fuori dall'Abbazia di Westminster nel Commonwealth Day, quando la regina Camilla e William hanno guidato i festeggiamenti, sono sventolate le bandiere con la scritta «down with the crown» («giù con la corona») e «abolish the monarchy» («abolire la monarchia»).

I reali usano il Commonwealth solo come veicolo per le proprie pubbliche relazioni, ha criticato il capo della Repubblica Graham Smith. «Le banalità che sentiamo da Carlo e Camilla servono solo a mascherare gravi preoccupazioni circa le violazioni dei diritti umani e la mancanza di democrazia in molti Paesi del Commonwealth».

dpa/bb