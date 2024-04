I due cavalli in fuga sono stati catturati dopo aver creato scompiglio per le strade di Londra. Keystone

Due cavalli dell'Esercito britannico fuggiti da una scuderia di Londra sono stati catturati dopo aver galoppato nelle strade trafficate della metropoli schivando autobus, passanti increduli e taxi.

SDA

Entrambi portavano selle e briglie, uno apparentemente coperto di sangue sul petto e sulle zampe anteriori, come emerge dalle tante foto e video diffusi dai media e sui social network.

La City of London Police ha dichiarato di essere riuscita a contenere gli animali fuggiti vicino a Limehouse, nell'est di Londra. Diversi reggimenti dell'esercito hanno scuderie nella capitale britannica, soprattutto per le cerimonie e le parate organizzate in occasione di eventi legati alla monarchia.

Quattro persone sono rimaste ferite nell'episodio. Ne dà notizia la Bbc in base alle indicazioni del London Ambulance Service. Dalle immagini pubblicate sui media del Regno Unito emergono inoltre i danni compiuti dal passaggio dei cavalli su alcuni veicoli.

Non è ancora chiaro se gli animali abbiano disarcionato i loro cavalieri per poi lanciarsi al galoppo, ma sono stati visti in fuga a Buckingham Palace intorno alle 8.30 locali, le 9.30 in Svizzera.

Due hanno creato particolare scompiglio

Secondo un portavoce dell'Esercito britannico sono in tutto cinque i cavalli della Household Cavalry fuggiti e sono stati tutti presi. Due hanno creato particolare scompiglio e si sono feriti mentre galoppavano nelle strade della capitale urtando contro diversi ostacoli.

Inoltre, sempre secondo il portavoce, quattro degli animali hanno disarcionato i militari in sella dopo essersi spaventati nel corso di una esercitazione per i rumori provenienti da un cantiere non lontano da Buckingham Palace.

I servizi di soccorso sono intervenuti in tre località di Londra: fra le quattro persone portate in ospedale ci sono sia militari disarcionati che passanti.

