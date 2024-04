La regina Elisabetta amava quando le cose andavano male, ecco perché

La Regina Elisabetta II. Jane Barlow/Pool PA/dpa

Elisabetta II si è sempre comportata in modo disciplinato quando era sotto i riflettori. Ma quando le cose non andavano secondo i piani durante gli eventi ufficiali, in realtà si divertiva in segreto.

paf Franziska Pahle

Hai fretta? blue News riassume per te Alla regina Elisabetta piaceva quando le cose sfuggivano di mano durante gli eventi pubblici.

Questi incidenti hanno «vivacizzato» la sua vita, dice la sua ex vice segretaria privata.

Samantha Cohen rivela anche quale social media ha entusiasmato l'ex sovrana. Mostra di più

La regina Elisabetta II emanava disciplina e dignità. Ma la sovrana, morta l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni, aveva anche un lato malizioso.

Infatti, si divertiva quando le cose non andavano secondo il protocollo. Lo ha rivelato la sua ex vice segretaria privata, Samantha Cohen, all'australiano «The Herald Sun», come riportato da «People».

Spiega: «La regina non aveva un grande ego. Era molto a suo agio nella sua pelle e le piaceva quando le cose andavano male».

Alla regina Elisabetta piacevano gli imprevisti

Di che incidenti si trattava? «Quando non si tagliava una torta o non si scopriva una targa commemorativa».

Dato che tutto per lei era così perfettamente organizzato, piccoli eventi come questo davano un tocco di pepe alla sua vita.

La sovrana britannica entusiasta per YouTube

Cohen racconta anche la reazione entusiasta della regina quando il personale di Palazzo ha annunciato la creazione di un account ufficiale su YouTube nel 2007. «Le abbiamo mostrato cos'è YouTube. Ha detto ‹fantastico›. Era entusiasta».

In generale, Cohen è soddisfatta della sua stretta collaborazione con la Regina. «Ho davvero, davvero, davvero amato il lavoro di vicesegretaria privata».

Erano tempi felici perché la sovrana era in gran forma. Elisabetta aveva persino un soprannome per lei: «Samantha Panther». Le manca e sottolinea che «era una donna speciale».

Samantha Cohen ha apprezzato il viaggio in Australia

Cohen lavora per il Governo britannico dal 2001. Ha iniziato come vice segretaria alle comunicazioni della Regina. È salita poi al rango di vicesegretaria privata.

Nel 2018 è passata al ruolo di segretaria privata del principe Harry e della duchessa Meghan.

Samantha Cohen a Sydney, in Australia, quando il principe Harry e sua moglie, la duchessa Meghan, vi hanno fatto tappa durante il loro Royal Tour nel 2018. Imago Images/Parsons Media

Ha lasciato l'ufficio di Palazzo l'anno successivo. Samantha Cohen è cresciuta in Australia e dice che i «momenti più belli» durante i suoi anni di servizio alla Regina sono stati i due viaggi reali nel suo Paese.