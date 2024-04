Anche questa settimana il principe Harry non ha avuto successo in tribunale. Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Il principe Harry ha subito un'altra sconfitta in tribunale. Secondo i media britannici, il ricorso contro la riduzione della sua protezione da parte della polizia è stato respinto.

bb Tessa Morgantini

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry ha subito un'altra sconfitta in tribunale a Londra lunedì.

Il secondogenito di re Carlo voleva assicurarsi di avere diritto alle stesse misure di sicurezza del resto della famiglia reale.

L'appello contro la riduzione della sua protezione da parte della polizia è stato respinto. Mostra di più

Il figlio minore di re Carlo, che dalla primavera del 2020 vive negli Stati Uniti con la moglie Meghan e i loro due figli, ha perso il ricorso contro la riduzione della protezione della polizia durante le sue visite in patria.

Il principe Harry voleva la protezione della polizia

Qual è la posta in gioco? Harry voleva far valere in tribunale il diritto alle stesse misure di sicurezza del resto della famiglia reale.

Tuttavia, poiché il principe ora vive con la sua famiglia negli Stati Uniti, il suo status è stato declassato.

Il Governo britannico lo aveva già decretato quattro anni fa: da allora, Harry ha intrapreso un'azione legale contro questa decisione. Ora un tribunale si è pronunciato contro il duca del Sussex.

Il principe Harry ha subito la sua prima sconfitta lo scorso febbraio. All'epoca, l'Alta Corte di Londra aveva stabilito che il Governo britannico aveva agito legittimamente nel ritirare al reale l'ampia protezione della polizia.

Harry è ancora «un principe del regno»

Secondo i suoi avvocati, il principe Harry si sente «emarginato e svantaggiato».

Nonostante la sua decisione di ritirarsi come reale attivo e di non stare più in prima fila, nulla è cambiato nella sua situazione familiare.

È ancora «un principe del regno» ed è ancora quinto in linea di successione al trono.

Teme soprattutto per l'incolumità della sua famiglia e questo è uno dei motivi per cui negli ultimi tempi ha visitato la sua patria molto raramente.