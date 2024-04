Il principe Edoardo con sua moglie, la duchessa Sophie, con un soldato della guardia scozzese di fronte a Buckingham Palace a Londra. (8 aprile 2024) Keystone/Victoria Jones/Pool Photo via AP

Dopo 50 anni il duca di Kent, cugino della defunta regina Elisabetta II, rinuncia al titolo onorifico di colonnello delle guardie scozzesi. Il principe Edoardo, il fratello più giovane del re Carlo III, assume il ruolo nel prestigioso reggimento. Lo ha annunciato sabato sera Buckingham Palace.

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo 50 anni, il duca di Kent, cugino della defunta regina Elisabetta II, rinuncia al titolo onorifico di colonnello delle guardie scozzesi.

Il principe Edoardo, il fratello più giovane del re Carlo III, assumerà il ruolo nel prestigioso reggimento. Mostra di più

Il duca di Edimburgo, come è ufficialmente noto Edoardo, ha elogiato il suo predecessore per la sua «vasta conoscenza e profonda comprensione del reggimento» e come «instancabile e appassionato sostenitore».

Nel suo ultimo giorno in carica, il duca di Kent, membro più anziano della famiglia reale, partecipa oggi alla Black Sunday delle guardie scozzesi a Londra. Ogni anno il reggimento ricorda i suoi soldati caduti e le loro famiglie nel Giorno della Memoria.

Il duca di Kent avrebbe affermato che è stato un onore servire dal 1974 come colonnello della forza, quindi più a lungo di chiunque altro prima di lui. «In questi anni ho visto il lavoro delle guardie scozzesi in tempi di pace e di guerra e sono stato testimone del loro coraggio, altruismo e devozione al dovere».

Conosciuto come patrono del torneo di tennis di Wimbledon

Ha prestato servizio nelle forze armate britanniche per 21 anni ed è stato promosso a «feldmaresciallo onorario» nel 1993.

Il Duca è meglio conosciuto come il patrono di lunga data del torneo di tennis del Grande Slam di Wimbledon. In questo ruolo ha consegnato i trofei ai vincitori. Nel 2021 ha ceduto questo incarico alla principessa Kate, moglie dell'erede al trono, il principe William.

Le guardie scozzesi sono uno dei cinque reggimenti del re. Fondata nel 1642, la forza combatté nella battaglia di Waterloo nel 1815, in entrambe le guerre mondiali e nel conflitto delle Falkland. Partecipò anche alla guerra civile dell'Irlanda del Nord, in Afghanistan e in Iraq.

SDA