La principessa Kate Imago/Zuma Press

Una volta il principe Harry aveva descritto la cognata Kate come «la sorella che non ha mai avuto». Ma ormai il loro legame si è spezzato, come quello con tutta la famiglia reale. Come ipotizza un esperto, la perdita della loro amicizia lo ha colpito duramente.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry e la principessa Kate erano molto amici prima che i duchi del Sussex si trasferissero in California.

Un'esperta reale ritiene che la perdita di questa amicizia sia un grande peso per il secondogenito di re Carlo III: «Ha sempre voluto una sorella».

L'autrice aggiunge però che ora spetta alla futura regina ripristinare il rapporto. Mostra di più

La principessa Kate aveva tirato fuori il «lato divertente» del cognato, il principe Harry. La relazione tra i due è sempre stata descritta dai media britannici come «molto forte». Ma tutto questo avveniva quando il secondogenito di re Carlo III viveva ancora nel suo Paese d'origine.

Questo stretto legame sembra essersi spezzato dal momento in cui Harry si è trasferito in California con la moglie, la duchessa Meghan, e i loro due figli, Archie e Lillibet. L'amicizia tra lui e Kate «è ormai solo un ricordo del passato».

Come racconta l'autrice reale Ingrid Seward al «The Sun», il 39enne probabilmente sta pensando molto alla perdita di questo bel rapporto con la moglie di suo fratello, il principe William e aggiunge: «Ha sempre voluto una sorella».

Basta ricordare, poi, che era una delle amicizie più strette che avesse mai avuto.

«Diana mi ha detto che...»

Seward sostiene che Harry implorava la madre di dargli una sorella: «Me lo ha detto la stessa principessa Diana. Ha sempre voluto una sorellina». Lady Di gli spiegò allora che non poteva semplicemente «produrre» una bambina.

Possiamo solo fare delle ipotesi su come sia la relazione con Kate al momento. Quello che si sa è solo che i duchi del Sussex le hanno augurato «buona salute e una pronta guarigione» quando la 42enne ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro.

La dichiarazione recitava: «Auguriamo a Kate e alla famiglia buona salute e una pronta guarigione. E speriamo che possano farlo in privato e in pace».

Viaggio di ritorno a maggio

Resta da vedere quando Harry tornerà a far visita alla sua famiglia. Anche se in realtà una data per il suo ritorno in patria è già stata fissata: a maggio per partecipare all'anniversario degli «Invictus Games».

Secondo l'esperta reale tocca però a Kate riprendere la relazione con lui, dato che il 39enne deve proteggere sua moglie.