USA 2024

È Trump show alla cena dei cattolici disertata da Harris

«È un vero piacere essere con voi stasera... essere ovunque a New York senza un mandato di comparizione per la mia presenza»: in compagnia (rara in pubblico) di Melania, Donald Trump ha esordito così giovedì sera allo 'Smith Dinner', la tradizionale cena di beneficenza cattolica dell'arcidiocesi di New York dove da 79 anni i candidati presidenziali scherzano su di sé e sugli avversari.