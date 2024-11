Con il suo straordinario ritorno alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump si prepara a portare alla Casa Bianca anche una galleria di personaggi «colorati». Ecco i primi dettagli sul cast della futura amministrazione del repubblicano.

La galassia Trump J.D. Vance ha affiancato Donald Trump nella corsa e si insedierà alla Casa Bianca come vicepresidente. Immagine: KEYSTONE Elon Musk ha già condiviso mercoledì mattina un fotomontaggio che lo ritrae nello Studio Ovale della Casa Bianca. Immagine: KEYSTONE Robert Kennedy Jr, noto per la diffusione di teorie cospirative, era un candidato indipendente alle elezioni presidenziali statunitensi, ma si è ritirato dalla corsa a favore di Donald Trump. Immagine: KEYSTONE Il nome di Richard Grenell, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Germania e strenuo difensore del tribuno, viene accostato alla carica di consigliere per la sicurezza nazionale o di capo della diplomazia. Immagine: KEYSTONE La stratega politica Susie Wiles occuperà il prestigioso posto di capo dello staff. Immagine: KEYSTONE

J.D. Vance

J.D. Vance ha affiancato Donald Trump nella corsa e si insedierà alla Casa Bianca come vicepresidente.

Durante la campagna elettorale, l'atipico senatore dell'Ohio è stato coinvolto in una serie di controversie con la ricomparsa di vecchi video. In uno di essi accusava le democratiche al potere di essere un gruppo di «gattare infelici» senza alcuna consapevolezza degli «interessi diretti» del Paese, dal momento che non avevano figli.

In altri filmati si vede Vance criticare anche Donald Trump, al quale ora giura fedeltà assoluta.

Il 40enne ex militare diventerà il terzo vicepresidente più giovane della storia degli Stati Uniti. Una posizione tanto più esposta se si considera che Trump, con i suoi 78 anni, sarà il leader americano più anziano a prestare giuramento il 20 gennaio 2025.

Elon Musk

Donald Trump ha dichiarato di voler chiedere a Elon Musk di condurre un «audit completo» dell'amministrazione statunitense per riformarla drasticamente, missione che l'uomo più ricco del pianeta ha accettato.

Il boss di SpaceX e Tesla ha svolto un ruolo assolutamente inedito nella campagna elettorale del presidente, spendendo più di 110 milioni di dollari del suo patrimonio personale per farlo eleggere.

Ha anche organizzato una serie di comizi a sostegno del candidato repubblicano nel contestatissimo Stato della Pennsylvania.

I contorni precisi del suo ruolo nell'amministrazione Trump 2.0 non sono stati rivelati. Ma Elon Musk ha già condiviso mercoledì mattina un fotomontaggio che lo ritrae nello Studio Ovale della Casa Bianca.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

RFK Jr.

Durante la campagna elettorale, Donald Trump si è anche impegnato a dare un «ruolo importante» nel campo della salute a Robert Kennedy Jr, il nipote dell'ex presidente «JFK».

Questo «no vax» convinto, noto per la propagazione di teorie cospirative, era un candidato indipendente alle elezioni presidenziali statunitensi, ma si è ritirato dalla corsa a favore di Donald Trump. «Renderà l'America di nuovo sana», ha salutato il presidente eletto sul palco mercoledì mattina.

Gli altri

Il tycoon ha finora mantenuto il riserbo su chi comporrà il resto della sua squadra alla Casa Bianca.

Il nome di Richard Grenell, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Germania e strenuo difensore del tribuno, è stato accostato alla carica di consigliere per la sicurezza nazionale o di capo della diplomazia.

L'architetto della sua rimonta, la stratega politica Susie Wiles, è stata nominata venerdì per il prestigioso posto di capo dello staff.

Il governatore del North Dakota Doug Burgum viene preso in considerazione per il posto di segretario all'Energia e il senatore Tom Cotton per la Difesa.

Donald Trump non ha menzionato il ruolo che la sua famiglia, onnipresente durante il primo mandato, avrà nella sua futura amministrazione.

In particolare, la figlia Ivanka, che lo aveva già consigliato al suo primo mandato, ma che, come il marito Jared Kushner, si è tenuta completamente fuori dalla sua campagna contro Kamala Harris. Non sembra essere intenzionata a tornare per altri 4 anni alla Casa Bianca, preferendo la sua nuova vita in Florida.

La nuora Lara Trump è co-presidente del Partito Repubblicano.

