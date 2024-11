L'esperta su Trump: «Non dobbiamo prenderlo alla lettera, ma sul serio»

Il neoeletto presidente Donald Trump, arriva a un comizio a Salem, sabato 2 novembre 2024. KEYSTONE

L'esperta statunitense Claudia Brühwiler parla del sorprendente risultato delle elezioni, delle debolezze dei sondaggi, della mancanza di profilo di Kamala Harris, delle intenzioni di Donald Trump e dei modi per rallentarlo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il risultato delle elezioni americane è stato deciso in modo sorprendentemente rapido, spiega l'esperta Claudia Brühwiler.

I sondaggi tendono a non raggiungere i conservatori, che non vogliono partecipare, e nemmeno le minoranze e i giovani elettori.

Uno dei temi elettorali più importante è stata la situazione economica, che è imputata all'amministrazione al potere, di cui fa parte Kamala Harris.

Anche l'inflazione è stata un tema che ha influito il voto degli americani, come il fatto che Harris è diventata irraggiungibile per molti di loro.

Il vicepresidente designato J.D. Vance rappresenta dei valori post-liberali e nazionalconservatori, molto più di Trump.

Gli annunci del nuovo presidente devono essere messi in prospettiva. «Non dobbiamo prenderlo alla lettera, ma dobbiamo prenderlo sul serio», dice Brühwiler. Mostra di più

L'esperta Dominio pubblico La SRF definisce Claudia Franziska Brühwiler «una delle più illustri esperte svizzere di Stati Uniti»: la professoressa ha studiato scienze politiche all'Università di San Gallo e dall'agosto 2022 lavora presso la sua alma mater come docente di studi americani. Recentemente ha pubblicato il libro «Out of a Gray Fog: L'Europa di Ayn Rand».

Prima di queste elezioni, la gara sembrava molto serrata: è sorpresa che Trump sia ora così nettamente in vantaggio sia negli Stati che nel voto popolare?

In realtà abbiamo sempre saputo che alla fine poteva andare così, perché tutti i sondaggi erano all'interno di un margine di errore e questo significava che era abbastanza possibile che alla fine poteva anche essere tutto più chiaro.

Per esempio, che uno dei candidati o la candidata donna avesse ottenuto tutti gli Stati in bilico. Il che era possibile nonostante la posizione iniziale stretta dei sondaggi.

Ma?

Ciò che ora sorprende - e questo ha sorpreso tutti i media americani, che seguono tutto con estrema attenzione, e tutti i commentatori - è la rapidità con cui il risultato delle elezioni è diventato chiaro.

Per quanto riguarda la Pennsylvania, in particolare, abbiamo pensato che avremmo dovuto avere pazienza, che ci sarebbe stato un secondo conteggio e così via. Ma ora i risultati sono così netti che dobbiamo chiederci: che cosa è mancato nella fase di preparazione?

A Las Vegas, nello Stato americano del Nevada, i sostenitori di Trump hanno tutte le ragioni per esultare quando viene annunciato che ha vinto il collegio elettorale della Pennsylvania, assicurandosi la rielezione. Keystone

Possibile che i partecipanti ai sondaggi avevano paura di ammettere di aver votato per Trump?

Lo vedremo solo in seguito, soprattutto se guardiamo a chi ha votato per lui. Una delle principali carenze di molte organizzazioni di statistica e delle grandi indagini è chi raggiungono in primo luogo.

Si tende a raggiungere meno i conservatori perché spesso si rifiutano di partecipare. Ma anche le minoranze e gli elettori più giovani sono più difficili da contattare.

Come si può attenuare questo problema?

Ad esempio si è iniziato a passare ai sondaggi via web per compensare il fatto che non tutti hanno un telefono fisso. In passato era questo il modo di condurre le inchieste.

Ma resta da vedere dove sta esattamente il problema. E sarà particolarmente interessante vedere chi ha perso Kamala Harris tra gli elettori che hanno aiutato Joe Biden a vincere nel 2020.

Come ha fatto Trump a convincere così tanti elettori e cosa, invece, ha rallentato Harris?

Come ho detto, non avremo una risposta finché non vedremo chi ha votato e come. Ma ciò che è emerso con chiarezza è che gli elettori hanno avuto una grande preoccupazione in queste elezioni.

Questo è stato confermato anche dagli exit poll: si tratta della situazione economica. Naturalmente questa viene automaticamente attribuita all'Amministrazione in carica. E Harris fa parte di essa.

La vicepresidente accanto al presidente Joe Biden alla Casa Bianca: «Harris fa parte di questa amministrazione al potere». Keystone

Non ha preso le distanze da Biden?

Ogni volta che ha parlato di un nuovo inizio e di una nuova partenza, gli elettori si sono naturalmente detti: «Lei fa già parte di ciò che è. Cosa dovrebbe significare esattamente questo cambiamento?». Soprattutto quando la candidata afferma di non aver fatto nulla di diverso dal suo capo.

L'altra cosa è che Harris è diventata intangibile per molti americani. Ci sembra un po' paradossale, vista l'attenzione mediatica che ha ricevuto e l'attenzione che stanno ricevendo queste elezioni, sia qui che là.

Quindi le manca un profilo?

In realtà molti americani non sono riusciti a capire in che modo si differenzi da Biden e quale sia la sua visione personale. Quindi bisogna chiedersi: era il momento giusto? Dopotutto, la campagna elettorale è stata inevitabilmente molto breve. Oppure è stato il tipo di messaggi e di media che ha utilizzato?

Pensa che molti uomini abbiano avuto problemi a eleggere una donna alla più alta carica?

L'accusa di sessismo è stata ovviamente prontamente lanciata, ma come ho detto, dobbiamo prima guardare chi ha votato e come. Probabilmente saremo in grado di identificare il divario di genere, ma lo abbiamo avuto anche con Hillary Clinton e Biden.

Quindi possiamo vedere che le donne con una laurea in particolare votano in modo diverso rispetto agli altri elettori. Ma fino a quando non avremo i dati, non dovremmo saltare a tali conclusioni.

«Le donne con un'istruzione universitaria votano in modo diverso rispetto agli altri elettori»: una volontaria della League of Women Voters of Ohio si rivolge alle giovani donne dell'Ohio State University di Columbus il 26 settembre per incoraggiarle a registrarsi. Keystone

Ma sulla carta l'economia statunitense non va poi così male: perché Harris non è riuscita a guadagnare punti in questo campo?

Il fatto è che la situazione economica generale è eccellente: abbiamo un basso tasso di disoccupazione, una crescita e anche i salari sono tornati a salire.

Ma questa volta il motto non è «è l'economia, stupido» come nel caso di Bill Clinton, ma - come ha detto un commentatore - «è l'inflazione, stupido». È questo che preoccupa gli americani, il fatto che il carrello della spesa sia ancora molto più costoso.

Ma è davvero così?

Per esempio le uova costano il triplo rispetto a tre anni fa e quando poi si sente dire che sì, ci sono stati aumenti salariali, viene da dire: da un lato, non sono stati dati a tutti e, dall'altro, la gente non vede gli aumenti salariali come una compensazione per l'inflazione, ma presume che abbiano fatto qualcosa in cambio.

Le persone ovviamente confrontano i prezzi con quelli che pagavano prima. E sono proprio coloro che non hanno ancora avuto un aumento di stipendio a risentirne.

L'altra questione è quella delle abitazioni, che sono diventate più scarse e più difficili da permettersi, soprattutto nelle regioni in crescita.

Sembra che i repubblicani conquisteranno anche il Senato, che approva le nomine alle alte cariche: Trump rimodellerà lo Stato da qui alle elezioni di midterm tra due anni?

È uno spettro che anche i democratici hanno ripetutamente evocato: è difficile ricostruire completamente lo Stato. Quello che sappiamo è che verranno fatte nuove nomine nell'Amministrazione federale. Sono stati compiuti sforzi per reclutare molte nuove leve che possano entrare a far parte del nuovo governo.

Si sarà anche meglio preparati a ricoprire le posizioni più alte. Questo era ancora un grande caos nel 2016, quando all'inizio del mandato di Trump non esisteva affatto una lista del personale.

«Grande caos»: al suo insediamento, il 10 gennaio 2017, Trump era preparato peggio di oggi per la sua egida. Keystone

Il grande cambiamento è in arrivo?

Per quanto riguarda la chiusura dei ministeri, ad esempio, probabilmente non è ancora detta l'ultima parola. Soprattutto perché Trump aveva preso le distanze dal «Progetto 2025» e ora si sta adoperando per garantire che nessuno associato a questo programma faccia parte del suo team di transizione.

E la Corte Suprema?

Il Senato renderà possibile il pensionamento di due giudici un po' anziani. Uno è Samuel Alito, l'altro è il giudice più anziano e più longevo, Clarence Thomas. Probabilmente saranno sostituiti da giudici più giovani, che consolideranno la maggioranza conservatrice della Corte Suprema per diversi anni a venire.

Se Trump non dovesse resistere quattro anni, subentrerebbe il suo vice J.D. Vance: dove lo colloca?

J.D. Vance appartiene a un movimento che si definisce post-liberale. È anche vicino al movimento conservatore nazionale. In altre parole, persegue una politica familiare molto tradizionalista, che vuole enfatizzare. Sottolinea ripetutamente quanto siano importanti per il futuro dell'America famiglie sane e opportunità per le famiglie.

Persegue inoltre una linea protezionistica in materia di politica economica. Ed è isolazionista per convinzione. Questa è una differenza rispetto a Trump, che non ha convinzioni politiche in questo senso, ma piuttosto istinti.

Post-liberale e nazionalconservatore: James David Vance, qui accanto alla moglie Usha, sarà il nuovo vicepresidente degli Stati Uniti. Keystone

Quali opzioni hanno ora i democratici per controllare le politiche dei repubblicani e di Trump?

Dobbiamo aspettare e vedere come si svolgeranno le elezioni per la Camera dei rappresentanti. Le possibilità che i democratici ottengano la maggioranza sono ancora intatte.

L'altra cosa è che non c'è faziosità nei partiti americani, e abbiamo visto quanto caotica sia stata la situazione dei repubblicani quando si è trattato di nominare il nuovo speaker della Camera. Non si può pensare che un partito disciplinato segua improvvisamente Trump.

Ci sono freni istituzionali?

I senatori e i rappresentanti sono impegnati soprattutto nella loro rielezione e meno in Trump. Naturalmente bisogna anche tenere presente che l'America è uno Stato federalista e che i democratici sono al timone in molti Stati.

Questo è sempre un contrappeso. I controlli e gli equilibri non si riducono semplicemente al livello federale, ma si propagano a livello dei singoli Stati.

Dazi universali, riduzione del coinvolgimento della NATO e fine della guerra in Ucraina: si aspetta che Trump mantenga le sue promesse elettorali?

Guardiamo al 2016 e vediamo che il muro contro il Messico non è stato realizzato, che gli Stati Uniti sono ancora nella NATO e che la politica economica è stata in definitiva molto più repubblicana e tradizionalista di quanto promesso.

Non dobbiamo quindi prenderlo alla lettera, ma dobbiamo semplicemente prenderlo sul serio.