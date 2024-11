L'elettorato ha ovviamente un bel ricordo del primo mandato di Donald Trump. KEYSTONE

Helene Laube riferisce dagli Stati Uniti per blue News: la corrispondente descrive la sorprendente notte elettorale e cerca di spiegare come si sia potuti arrivare alla (quasi confermata) vittoria del repubblicano Donald Trump.

Hai fretta? blue News riassume per te Helene Laube è la corrispondente dagli Stati Uniti per blue News e descrive la sorprendente notte elettorale

La giornalista piega la forte performance di Donald Trump con l'importanza dell'economia, dell'inflazione e dell'immigrazione.

D'altra parte i democratici hanno fallito quando si è trattato di comunicare. Mostra di più

Come ha vissuto la notte elettorale in California?

Lavorando. Ma abbiamo avuto anche alcuni amici in visita: all'inizio la gente era piuttosto fiduciosa, ma a ogni annuncio della CNN l'umore è diventato più cupo.

L'umore è giù perché nessuno si aspettava che Donald Trump vincesse il contestato Stato della Carolina del Nord e facesse il primo grande passo verso il ritorno alla Casa Bianca.

La corrispondente dagli Stati Uniti Helene Laube in Haight Street a San Francisco, California. JB

Quindi la sorpresa è grande.

In ogni caso. Per tutti i democratici, i risultati elettorali sono piuttosto incredibili ed estremamente scoraggianti.

Ha una spiegazione per la forte performance di Trump?

Penso che la causa sia un mix. Frustrazione, disinformazione, economia e il fatto che molte persone si sentono invase dagli immigrati. Gli ultimi quattro anni sono stati ovviamente insoddisfacenti per molte persone. Credo che vogliano vendicarsi dei democratici e credere che con Trump le cose saranno diverse o migliori.

Con Trump stavano meglio?

Questo vale sicuramente per molti ricchi, ma credo che la gente comune semplicemente non ricordi cosa sia successo davvero. Hanno sentito parlare di inflazione per mesi e anni.

La buona notizia è che l'economia americana in particolare sta andando meglio e l'inflazione è più bassa che in altri Paesi, compresa l'Europa. L'economia percepita è sentita in modo diverso da come è in realtà.

Ce lo spieghi meglio...

Tutti i programmi messi in atto da Biden e dal suo gabinetto democratico, che hanno sostenuto e rinnovato intere industrie, in qualche modo non sono stati accolti dalla gente.

Questo ha anche a che fare con il fatto che Biden comunica male. Bisognerebbe avere molto tempo per spiegarlo bene.

Trump è stato demonizzato troppo?

Non credo. Semplicemente perché si ha l'impressione che le persone tendano a decidere sulla base di programmi o posizioni. Pensano che Trump sia migliore per l'economia, che sia il più forte e che proteggerà il confine. È questo il punto.

Non credo che il fatto che i democratici gli diano del fascista abbia fatto cambiare idea a qualcuno. La sua base voterà comunque per lui. Ogni volta che sento elettori indecisi che finiscono per votare per Trump, dicono che ha a che fare con la sicurezza dei confini o con l'economia.