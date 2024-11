Gli Stati Uniti hanno votato. Donald Trump è in testa, Kamala Harris ha bisogno di un piccolo miracolo. Tutti gli sviluppi in sintesi.

I democratici rischiano di perdere la maggioranza al Senato degli Stati Uniti. Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa

Helene Laube & Sven Ziegler Helene Laube

Hai fretta? blue News riassume per te Gli Stati Uniti hanno votato.

Donald Trump in testa, Kamala Harris ha bisogno di un piccolo miracolo per sperare d'arrivare alla Casa Bianca.

Tutti gli sviluppi della notte in sintesi. Mostra di più

Milioni di elettori hanno votato. Ora arrivano i primi risultati elettorali. blue News vi offre una panoramica degli eventi della notte.

Questo articolo viene aggiornato regolarmente. Questa versione è delle 6h20.

Nessuna sorpresa finora, ma Trump è in netto vantaggio

Sia l'ex presidente Donald Trump che la vicepresidente Kamala Harris sono stati dichiarati vincitori in diversi Stati. Finora non ci sono state grosse sorprese.

Al momento Trump è nettamente in testa , ma c'era da aspettarselo. Tra gli Stati a favore di Trump figurano la Florida, il Texas e la Carolina del Sud. Harris ha conquistato le roccaforti democratiche previste, come la California e New York.

Un candidato deve conquistare la maggioranza dei 538 voti elettorali - cioè 270 - per vincere le elezioni.

I seggi sono stati chiusi in tutti e sette gli Stati decisivi, ma il risultato è per lo più ancora aperto, tranne che in North Carolina. Qui i previsori elettorali hanno già deciso che Donald Trump porterà con sé i 16 elettori.

Trump è in vantaggio anche in altri swing states. Ciò significa che la strada per Harris si sta assottigliando e che ha bisogno di un piccolo miracolo per diventare presidente.

La Georgia é di Trump

Trump ha vinto lo Stato della Georgia. La strada per Kamala Harris è estremamente stretta, praticamente impossibile.

Infatti, Trump è in vantaggio anche in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Questo sarebbe sufficiente per raggiungere i 270 voti necessari.

Se Trump vincesse la Georgia e il North Carolina, Harris dovrebbe vincere la Pennsylvania per diventare presidente. Ma Trump è in testa anche in Pennsylvania.

I Democratici rischiano di perdere la maggioranza al Senato

I Democratici rischiano di perdere la maggioranza al Senato degli Stati Uniti. Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa

Oltre al presidente, le elezioni decideranno anche le maggioranze del Congresso degli Stati Uniti. Tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 34 dei 100 seggi del Senato sono in palio.

Il senatore Joe Manchin, che vota democratico e non è affiliato a nessun partito, ha già perso il suo seggio a favore del repubblicano Jim Justice.

Anche il candidato repubblicano Bernie Moreno ha vinto uno dei seggi del Senato dello Stato dell'Ohio. Ha sconfitto il candidato democratico in carica Sherrod Brown, come riportato dall'agenzia di stampa AP sulla base dei sondaggi degli elettori e dei primi conteggi dei voti.

La perdita del seggio di Brown rappresenta una grave battuta d'arresto per i Democratici, che devono difendere la loro risicata maggioranza di 51 seggi al Senato, basata anche sul sostegno di politici indipendenti.

Ai repubblicani, che attualmente detengono 49 seggi, bastano uno o due seggi in più per assumere il controllo del Senato, a seconda dell'esito delle elezioni presidenziali.

Prima persona apertamente transgender eletta al Senato degli Stati Uniti

Sarah McBride è la prima persona apertamente transgender a essere eletta al Senato degli Stati Uniti. KEYSTONE

Sarah McBride è la prima persona apertamente transgender ad essere eletta al Senato degli Stati Uniti. La 34enne democratica, attualmente membro del Senato dello Stato del Delaware, ha battuto facilmente il repubblicano John Whalen martedì (ora locale).

Si è già fatta un nome come attivista LGBTQ e ha raccolto più di tre milioni di dollari in donazioni per la campagna elettorale da tutto il Paese. McBride ha fatto scalpore anche nel 2016 con la sua apparizione alla conferenza del Partito Democratico. È stata la prima persona apertamente trans a tenere un discorso alla conferenza di un grande partito.

Ci sono stati incidenti?

Finora non si sono verificati disordini o incidenti simili. Secondo il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti, in alcuni Stati, tra cui la Pennsylvania e la Georgia in particolare, ci sono state minacce di bombe contro i seggi elettorali.

Molte di queste minacce «sembravano provenire da domini e-mail russi», ha spiegato la portavoce dell'FBI Savannah Syms.

Finora, tuttavia, nessuna di queste minacce si è rivelata credibile, ha aggiunto. Il pubblico dovrebbe «rimanere vigile».

Secondo la polizia della Georgia, sono stati colpiti più di 30 seggi elettorali, alcuni dei quali sono stati brevemente chiusi per assicurarsi che non vi fossero stati piazzati degli esplosivi.