L'ormai rieletto Donald Trump al processo per il pagamento di denaro sporco alla pornostar in tribunale a Manhattan (23 aprile 2024). Keystone/AP Photo/Yuki Iwamura

Un ex presidente accusato in quattro procedimenti penali contemporaneamente: non era mai successo prima nella storia degli Stati Uniti. E adesso Donald Trump sta addirittura tornando alla Casa Bianca: questo avrà un impatto anche sui processi in corso contro di lui.

Mai prima d'ora un presidente degli Stati Uniti era stato coinvolto in un procedimento penale. L'ormai rieletto Donald Trump è stato accusato quattro volte.

Con il suo ritorno alla Casa Bianca, le preoccupazioni legali sono in gran parte finite.

Oltre all'accusa di tentata frode elettorale, il rieletto presidente è accusato a livello federale di aver archiviato illegalmente in stanze private informazioni altamente sensibili del suo mandato presidenziale.

Nello Stato della Georgia è anche accusato di aver tentato di influenzare le elezioni del 2020, insieme a diversi coimputati.

È già stato giudicato colpevole di 34 accuse relative all'occultamento illegale di pagamenti in denaro a un'attrice porno per ottenere vantaggi durante la campagna elettorale del 2016. Mostra di più

Il vittorioso repubblicano Donald Trump è stato accusato in quattro procedimenti penali - e anche condannato a New York - per aver occultato pagamenti di mazzette.

Tuttavia ha già dimostrato di essere un maestro del ritardo e dell'ostruzione nelle questioni legali. Diversi procedimenti a suo carico sono infatti già stati archiviati. E ora, con la sua rielezione alla Casa Bianca, i processi rischiano di crollare come un castello di carte.

Il procedimento a Washington per tentata frode elettorale

Trump è stato accusato a Washington di tentati brogli elettorali e dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Queste sono le accuse più gravi contro il 78enne. Se condannato, potrebbe rischiare decenni di carcere, ma è improbabile che ciò accada.

Trattandosi di un caso federale, il Dipartimento di giustizia potrebbe semplicemente fermare il processo. Infatti il tycoon ha già annunciato che licenzierà il procuratore speciale incaricato, Jack Smith.

Non è detto che si arrivi a questo punto. I media statunitensi hanno riferito, dopo la sua vittoria elettorale, che il procuratore stava già pensando a come gestire l'indagine.

Il procedimento si è comunque arenato di recente. Smith ha rivisto le accuse in estate, dopo che la Corte Suprema ha concesso ai presidenti degli Stati Uniti un'ampia immunità per gli atti ufficiali.

Il procedimento a Miami sulla vicenda dei documenti

In questo procedimento federale, il neoeletto presidente è accusato di aver conservato illegalmente in stanze private informazioni altamente sensibili del suo mandato presidenziale.

Il giudice responsabile in Florida, già nominato da lui stesso, ha interrotto il procedimento in estate. Il procuratore speciale Smith ha presentato un ricorso contro questa decisione.

Dopo il ritorno del repubblicano alla Casa Bianca, è probabile che anche questo caso sparisca nel nulla su indicazione del Dipartimento di giustizia. Oppure Smith non lo porterà avanti affatto, in linea con la consuetudine secondo cui il dipartimento non può indagare sul presidente in carica.

Trump dovrebbe prestare giuramento per il suo secondo mandato il 20 gennaio.

Il processo ad Atlanta per tentata frode elettorale

Nello Stato della Georgia, Trump è sotto processo per i suoi tentativi di influenzare le elezioni del 2020 insieme a diversi coimputati. A differenza di quanto accade nei processi a livello federale, non potrà concedere la grazia a sé stesso se verrà giudicato colpevole dopo essersi insediato alla Casa Bianca. Né può ottenere l'archiviazione del procedimento.

Tuttavia i suoi avvocati stanno attualmente bloccando in gran parte le indagini. Il procuratore responsabile, Fani Willis, ha recentemente subito numerose battute d'arresto.

La Corte Suprema della Georgia si sta attualmente occupando della questione se Willis debba essere rimossa dal caso. Gli avvocati del tycoon la accusano di aver tratto illeciti vantaggi finanziari da una relazione con un altro procuratore del caso.

Se Willis venisse rimossa, l'intero caso potrebbe crollare. Ma anche se Willis dovesse rimanere in carica, gli avvocati del 78enne hanno già sostenuto che il procedimento contro il repubblicano non dovrebbe iniziare prima della fine del suo secondo mandato, cioè al più presto nel 2029.

Il processo a New York per le mazzette alla pornostar

Alla fine di maggio, una giuria di New York ha dichiarato Trump colpevole di 34 capi d'accusa. Il processo era incentrato sull'occultamento illegale di pagamenti di denaro all'attrice porno Stormy Daniels per ottenere vantaggi durante la campagna elettorale del 2016.

È stata la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente è stato condannato per un reato penale. M la sentenza è stata rinviata più volte. Attualmente è prevista per il 26 novembre. Il neopresidente rischia una pena massima di diversi anni di carcere.

Resta da vedere se la data avrà effettivamente luogo. Gli esperti ritengono probabile un rinvio. Anche se il 78enne dovesse essere condannato al carcere, si ritiene improbabile che debba scontarlo prima della fine del suo secondo mandato. È difficile però fare previsioni in questo caso, poiché non esistono precedenti storici.

