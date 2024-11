Il Washington Post riporta la smentita del Cremlino dopo aver rivelato in esclusiva la presunta telefonata fra Donald Trump e Vladimir Putin, ma non fa passi indietro. Il quotidiano ricorda la chiamata citando anonimamente "cinque persone a conoscenza della questione" (Foto simbolica) Keystone

«Pura fiction». Il Cremlino ha liquidato così le indiscrezioni pubblicate dal «Washington Post» su una presunta telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump per discutere di una soluzione diplomatica in Ucraina.

Ma il quotidiano americano ha confermato tutto, citando come fonti ben «cinque persone a conoscenza della questione».

I due protagonisti sono rimasti in silenzio mentre la posizione ufficiale di Mosca, espressa dal portavoce dello zar, è che la Russia non accetterà di mettere fine al conflitto «fino a che tutti gli obiettivi stabiliti saranno raggiunti». Facendo così capire quanto sia in salita il cammino delle possibili trattative, nonostante i tempi rapidi promessi dal tycoon.

Mentre la vittoria elettorale di Trump ha fatto entrare in fibrillazione le diplomazie, le parti alzano la posta, e tutto ciò lascia intendere quale sarà il clima nelle prossime settimane o mesi, qualora un compromesso dovesse realmente profilarsi.

Anche da parte di Volodymyr Zelensky sono arrivate nelle ultime ore parole dure: Mosca «vuole solo prolungare la guerra e ogni attacco smentisce qualsiasi pretesa di diplomazia da parte della Russia», ha detto il presidente ucraino commentando gli ultimi raid.

«Rimuovere l'arrogante Zelensky»

In questa atmosfera di incertezza si inseriscono bordate propagandistiche e avvertimenti neppure troppo velati. Donald Trump Jr., il figlio maggiore del presidente eletto, ha ricordato sui social l'intenzione espressa dal padre in campagna elettorale di tagliare i fondi per lo sforzo bellico ucraino. Lo ha fatto condividendo su Instagram un video di Zelensky - postato dall'ex candidata vicepresidente repubblicana Sarah Palin - con la scritta: «Mancano 38 giorni alla perdita della tua paghetta».

Il servizio d'intelligence esterno russo (SVR) ci ha poi messo del suo, affermando in un rapporto che già ora il Dipartimento di Stato sta lavorando a una possibile sostituzione di Zelensky, «se fosse necessario», giudicandolo «arrogante». Se il processo dovesse seguire un corso «legale», aggiungono i servizi di Mosca, esso potrebbe passare per la tenuta di elezioni presidenziali e parlamentari il prossimo anno, anche con il conflitto ancora in corso, ma sotto la direzione americana.

A completare lo scenario caotico è la smentita del ministero degli Esteri ucraino della notizia riportata dal «Washington Post», secondo la quale Kiev sarebbe stata informata in anticipo della telefonata Trump-Putin e non vi si sarebbe opposta.

Scholz vuole parlare con Putin

L'iniziativa negoziale di Trump potrebbe saldarsi con quella che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto più volte di volere avviare.

I due hanno avuto una conversazione telefonica nel corso della quale si sono detti «pronti a lavorare insieme per il ritorno della pace in Europa», stando a quello che ha annunciato Berlino.

A riprova del suo intento, in un'intervista al gruppo televisivo «ARD», Scholz ha ribadito di volere «parlare con Putin al momento giusto», cioè «prossimamente». Dal Cremlino, tuttavia, Peskov ha detto che ancora «nessun segnale» è arrivato dal governo tedesco.

Le reazioni in Europa

Di fronte all'accelerazione degli eventi, altri Paesi europei e i vertici dell'UE cercano di reagire.

Il capo della diplomazia dell'Unione, Josep Borrell, si è recato in visita a Kiev, dove, in un'intervista alla «AFP», ha affermato che l'obiettivo di aiutare l'Ucraina a vincere la guerra resta «esattamente» lo stesso. Quanto alla volontà di Scholz di parlare con Putin, «ciò fa parte del gioco», ha aggiunto.

Il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer si sono invece incontrati a Parigi. I due leader, ha fatto sapere l'Eliseo, hanno «ribadito il loro impegno a coordinarsi strettamente, sottolineando la propria determinazione a sostenere l'Ucraina in modo indefettibile e per tutto il tempo necessario al fallimento della guerra d'aggressione condotta dalla Russia».

Nel frattempo Mosca ha accusato l'Ucraina di cercare di coinvolgere la Moldavia nel conflitto, dopo che ieri il governo di Chisinau ha denunciato la caduta sul suo territorio di due droni russi. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha lasciato intendere che si trattava probabilmente di droni ucraini, precipitati durante un massiccio attacco delle forze di Kiev alla Russia, e ha invitato la Moldavia a «non cadere in tali provocazioni».

