Stato d'animo da sbornia: i conduttori americani della late night si sentono come questo sostenitore di Harris fotografato a Washington D.C. il 6 novembre. Keystone

I late-night show, tradizionalmente di sinistra, stanno facendo buon viso a cattivo gioco: cercano di prendere con filosofia la vittoria elettorale di «The Donald». Non dovesse funzionare, la sfida, l'umorismo o l'alcol possono aiutare.

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te I programmi della tarda serata, tradizionalmente di sinistra, hanno sproloquiato molto su Donald Trump, ma non hanno mai raggiunto il pubblico repubblicano.

Desi Lydic del «Daily Show», una delle poche donne del settore, è infastidita dal fatto che nessuna donna abbia attaccato il tycoon.

Stephen Colbert spiega perché la vittoria di «The Donald» non è una vittoria per i conduttori di tarda serata e cosa ha a che fare con le toilette.

La vittoria del repubblicano fa imprecare i figli di Jimmy Kimmel.

Un bel regalo: per Seth Meyers la notte delle elezioni è stata come la notte prima di Natale. Mostra di più

Per i late-night show americani, la questione era chiara: presentatori come John Oliver e Jimmy Kimmel si sono talvolta rivolti direttamente ai repubblicani con video speciali per esortarli a votare per Kamala Harris.

Il problema è che nessuno dei sostenitori di Donald Trump guarda questi programmi, che intrattengono solo un pubblico di sinistra-liberale.

E allora perché dovrebbero, quando programmi come «The Late Show with Stephen Colbert» invitano Kamala Harris e anche il suo indisponibile compagno di corsa Tim Walz è ospite di Colbert, del «Jimmy Kimmel Live» e del «Daily Show», ma nessuno del campo di Trump?

È evidente che i conduttori della seconda serata si sentano in una situazione di gatto contro il topo dopo che il 45mo presidente è ora anche il 47mo.

Ecco come stanno affrontando il risultato elettorale, che per loro è stato uno shock.

«The Daily Show»: prima le signore

«Ho dormito due ore stanotte e mi sento come S*******», ammette Desi Lydic proprio all'inizio del «The Daily Show» a proposito dell'«incubo». «È ufficiale: l'America ha eletto il suo primo presidente condannato, ancor prima di eleggere la sua prima donna presidente».

«Come la relazione di [Donald Trump] con Eric, non è stata nemmeno vicina», dice Lydic a proposito dell'esito delle elezioni. E: «Altri quattro anni di battute su Eric: f*** me». YouTube/The Daily Show

La 43enne non riesce a crederci: «Abbiamo avuto due donne qualificate e realizzate [Hillary Clinton e Kamala Harris] che sono state candidate alla presidenza: entrambe le volte hanno perso contro il peggior uomo dell'intero Paese».

La presentatrice stuzzica l'idea che un uomo su due sia stato eletto prima di una donna: «Il primo presidente degli Amish, il primo presidente Mark Wahlberg», fa una pausa Lydic, «non c'è una regola che dice che un cane non possa diventare presidente, purché sia un cane maschio».

«Sono onestamente molto, molto stanco»

L'America è tornata al suo «ex pezzo di me**a»: chi ha votato per lui? «Allacciate le cinture, la lista è lunga», dice Lydic. La clip al minuto 3:20 fornisce le risposte: vengono citati gli elettori bianchi, gli uomini e i primi elettori, i giovani, gli anziani, gli under 30, i neri, i latini, le donne dei sobborghi, gli arabi americani e gli uomini bianchi.

«Qualunque cosa ci sia di sbagliato in [Trump] - lo amiamo», dice Daisy Lydic. YouTube/The Daily Show

«Quindi tutta l'America», dice Lydic. «Gli unici che non hai elencato sono le donne nere e le persone in coma».

Rimane da chiedersi chi sia il responsabile della sconfitta di Harris - vedi clip dal minuto 4:11: - i Democratici sono troppo di sinistra, dice. E qui, che i Democratici non avrebbero dovuto rivolgersi a Repubblicani come Liz Cheney.

Harris non ha sostenuto Israele, dice uno. E l'altro che le manca il sostegno ai palestinesi. Non è stata in grado di prendere le distanze da Joe Biden. Ma non avrebbe dovuto nemmeno metterlo in disparte in questo modo. «Non mi interessa perché ha perso», si dispera Lydic. «Mi interessa perché ha vinto lui».

Ci vorrebbe un messaggio di speranza: «Ma sono troppo depressa e francamente ho i postumi della sbornia».

«The Late Show with Stephen Colbert»: «F***».

«Bene: F***» Stephen Colbert inizia il suo monologo al «Late Show»: «È successo. Di nuovo». Lo shock è stato grande, ma c'è stato anche un aspetto positivo: «Almeno avremo un trasferimento di potere pacifico».

Cosa pensa Stephen Colbert del risultato elettorale: si parla di «immagine simbolica». YouTube

Late Night USA - Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: Come si fa a "capire l'America"? Se si vuole tenere traccia delle cose senza arenarsi, è necessario un faro. Le stelle della notte offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: Sono i piloti perfetti, che indicano senza sosta le secche del Paese e della sua gente, e servono al nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato dell'anima americana.

Spesso gli viene detto che dovrebbe essere felice perché ora ha altri quattro anni di buon materiale, dice il 60enne. «No, nessuno lo dice al ragazzo che pulisce il bagno: "Wow, devi adorare quando qualcuno ha una diarrea esplosiva: c'è così tanto materiale su cui lavorare"».

La maggioranza ha deciso democraticamente e ha deciso che non gli importa molto della democrazia, dice Colbert.

Guardando al 2016 c'è un raggio di speranza: «Il dominio autoritario che i democratici e la stampa avevano previsto non si è mai materializzato», scrive il Wall Street Journal. «Il signor Trump era troppo indisciplinato e la sua soglia di attenzione troppo breve».

«I prossimi quattro anni saranno affascinanti»

«Non è abbastanza concentrato per essere un fascista», dice Colbert con sollievo. «Possono aver promesso di mettere gli immigrati nei campi, ma non hanno la concentrazione».

Secondo Colbert, una delle ragioni della sconfitta dei Democratici potrebbe essere che gli elettori non sapevano chi fosse in corsa: stando a «Fortune», infatti, molte persone hanno cercato su Google il giorno delle elezioni per vedere se Biden fosse ancora in gara.

«Si potrebbe anche cercare su Google», si arrabbia il presentatore: «Perché non c'è più Bill Cosby?» «Tupac [Shakur] nuova musica quando?».

Colbert conclude: «I prossimi quattro anni saranno affascinanti, e ho usato il termine 'affascinante' qui nello stesso modo in cui lo fa [il personaggio di Star Trek] Mister Spock quando l'Enterprise viene risucchiata in un buco nero».

«Jimmy Kimmel Live»: una «serata terribile»

«Questo è stato il peggior martedì dei tacos di tutta la mia vita», esordisce l'omonimo di «Jimmy Kimmel Live» nel suo monologo: «Abbiamo dovuto scegliere tra un procuratore donna e un criminale, e abbiamo scelto il criminale come presidente degli Stati Uniti».

Jimmy Kimmel (a destra) fa le valigie per emigrare. Il suo «vice» Guillermo Rodriguez lo schiaffeggia e gli dice che ci sarà ancora bisogno di lui nei prossimi quattro anni.

Il 56enne impreca sul fatto che le elezioni non siano più state improvvisamente rinviate, nonostante Trump ne abbia parlato diffusamente: «L'ultima volta i democratici hanno barato. Questa volta, credo che abbiamo deciso di non farlo».

Non è stato solo il presentatore a essere sconvolto dal risultato elettorale. Anche i suoi figli hanno sofferto. «Ogni volta che succede qualcosa di brutto, i nostri figli sono autorizzati a imprecare per 30 secondi. E tutte le parole che usano sono parolacce». La figlia Jane ha detto la stessa cosa alla moglie a colazione.

«Solo che non lo sanno ancora»

Nel momento in cui la figlia ha iniziato a dire parolacce, il figlio di sette anni è sceso dalle scale e ha chiesto cosa stesse succedendo. Quando la madre ha detto a Billy che Trump aveva vinto, lui ha gridato «F***». riguardo a questa scena di vita domestica Kimmel dice: «L'elezione valeva quasi la pena».

Harris ha chiamato Trump e ha ammesso la sconfitta, secondo Kimmel: «E poi ha spiegato cosa significa 'ammettere la sconfitta'». Il voto è stato tranquillo, a parte le minacce di bombe nei distretti di Arizona, Georgia e Michigan, la maggior parte dei quali vota democratico.

«Sembra che provengano dalla Russia», dice Kimmel. «Si capisce che i russi stanno esaurendo le idee per disturbare le nostre elezioni quando usano gli stessi trucchi che i ragazzi usavano per saltare le lezioni di ginnastica negli anni '80».

La sua conclusione: «È stata una notte terribile». Anche per coloro che hanno votato per Trump: «Solo che non lo sanno ancora».

«Late Night with Seth Meyers»: sorpresa nel caminetto

«Voglio iniziare la giornata di oggi con qualcosa che voglio che sappiate: ho votato per Kamala Harris», inizia il «Late Night with Seth Meyers».

«So che Meyers tiene le cose per sé. Nessuno sa da che parte sta Meyers. E c'è un'altra cosa che dovete sapere: Ogni volta che parlo di me stesso in terza persona, è un chiaro segno che qualcosa nel cervello di Meyers si è rotto un po' ieri sera».

Ha bevuto alcuni shot di «Kamalakazi» perché non riusciva a dormire. «È come la vigilia di Natale, quando sai che ti sveglierai il giorno di Natale e Babbo Natale avrà portato i regali o avrà fatto la cacca nel tuo camino».

Ha guardato la notte delle elezioni sapendo che di lì a poco avrebbe dovuto parlarne nel suo show. Ma non vuole che la gioia gli venga tolta, anche se l'argomento non è felice. È un privilegio vivere in America «anche in una mattina come questa».

La missione del suo team è continuare a far ridere la gente.