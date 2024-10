Michael Kosta, la settimana scorsa ha condotto il «Daily Show» tra martedì e giovedì, parla con Tucker Carlson (a sinistra). Schermata: YouTube/The Daily Show

Tucker Carlson fa campagna elettorale per Donald Trump: ritrae il 78enne come un papà che a volte sculaccia la sera quando torna a casa arrabbiato. Il «Daily Show» è stupito.

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex frontman di Fox News Tucker Carlson fa campagna elettorale per Donald Trump, definendolo un «papà» che sculaccia la figlia quando torna a casa.

La «bambina cattiva» si riferisce probabilmente a Kamala Harris, che siede alla Casa Bianca come vicepresidente.

Le notizie provenienti dagli Stati Uniti suggeriscono che l'elettorato è stanco del «fuoco di sbarramento politico» prima delle elezioni.

La campagna elettorale continua chiaramente a spaventare molti e porta alla sindrome dell'intestino irritabile ogni quattro anni.

La guerra dei cittadini scudocrociati - la battaglia politica per i giardini di casa. Mostra di più

A pochi giorni dalle elezioni, Kamala Harris cerca di guadagnare punti con gli elettori usando le celebrità. Prima ha tenuto un evento elettorale ad Atlanta, in Georgia, con il cantante Bruce Springsteen, l'attore Tyler Perry e l'ex presidente Barack Obama.

Poi una performance con una star mondiale a Houston, in Texas. «L'ultima volta che Beyoncè è stata sul palco con un candidato alla presidenza è stato nel 2016 con Hillary [Clinton]. Quindi si prospetta bene», stuzzica Michael Kosta al Daily Show.«È imbustata».

Ma Donald Trump ha avuto anche un «"ospite speciale" »di recente, continua il conduttore - e lo si vede dopo 36 secondi: «Mai nella mia vita ho parlato a un evento della campagna elettorale», dice l'uomo sul palco di Duluth, in Georgia. È l'ex frontman di Fox News Tucker Carlson.

«Riceverai una bella sculacciata»

In più di 30 anni ha raccontato milioni di volte di spettacoli di questo tipo e non avrebbe mai sognato di trovarsi su un palco come questo: «Non posso credere di essere qui», dice Carlson e si lascia andare alla sua tipica risata.

«Ehi, non voglio fare l'odiatore», commenta Kosta, «è entusiasta del suo primo evento politico».

23 ottobre a Duluth, Georgia: Donald Trump abbraccia Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy Jr. guarda e Tucker Carlson ride a crepapelle. Keystone

Kosta continua: «Sembra un momento perfettamente appropriato per ridere come un cattivo d'altri tempi che ha legato una donna ai binari della ferrovia». Il comico imita la risata folle che potrebbe provenire da una strega.

E perché Carlson sta provando qualcosa di nuovo? «Ci deve essere un momento in cui papà torna a casa», spiega il 55enne. «E sapete cosa dice papà quando torna a casa? Sei stata una bambina cattiva! Sei stata una bambina cattiva e riceverai una bella sculacciata».

«Perfettamente normale»

Carlson non ha ancora finito: «Riceverai una**** sculacciata perché sei stata una bambina cattiva. E deve essere così». «Forse è per questo che nessuno ti ha mai invitato a parlare agli eventi della campagna elettorale», controbatte Kosta.

«Vedi, America? Questa gente di Trump non è strana. Sanno solo che Trump è un papà grande e forte che torna a casa per picchiarci tutti. È perfettamente normale».

Tucker Carlson, campaigning for Trump: “There has to be a point at which dad comes home…Dad comes home, and he's pissed…You know what he says? ‘You've been a bad little girl, and you're getting a vigorous spanking right now.’” pic.twitter.com/HGx9jXp3em — Republican Voters Against Trump (@AccountableGOP) October 23, 2024

Kost non vede l'ora di sentire cosa Carlson ha da dire sull'economia: «L'inflazione è come una babysitter, ed è stata...» sussurra lascivamente il presentatore, «... birichina».

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori saranno eletti di recente. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

Il problema di tutto il canvassing per i voti è che a volte può diventare eccessivo per gli elettori, come mostra il filmato al minuto 2:18. La CNN chiede ai cittadini degli Stati in bilico cosa ne pensano della costante raffica di pubblicità in TV, nelle cassette delle lettere e nelle cassette postali? «Sono dappertutto» e «Siamo tutti stufi» è quello che si sente dire.

Un'elezione estenuante

«Il fuoco di sbarramento politico si ripercuote sulla nostra salute mentale», afferma Kosta, e un video a partire dal minuto 3:56 lascia che siano i numeri a parlare.

Secondo un sondaggio dell'American Pschiatric Association, il voto spaventa il 73% dei partecipanti. Secondo un altro sondaggio, il 31% si sente ansioso e il 61% è preoccupato per la propria salute mentale. La maggioranza è esausta della politica.

Si ripresenta ogni due anni la sindrome dell'intestino irritabile. YouTube/The Daily Show

Un'esperta dice la sua e sa: «La sindrome dell'intestino irritabile si sta diffondendo. Succede a ogni elezione». «Sindrome dell'intestino irritabile?», si chiede la presentatrice 45enne.

«Le elezioni sono così terribili che gli americani si stanno letteralmente cagando addosso******». Almeno ora avete una buona scusa per usare il bagno a casa di un amico. «Scusate per l'odore - è un anno di elezioni».

Quanto sia «folle» il voto si riflette anche nella lotta per i cartelli nei giardini di casa, che la clip mette in evidenza a partire dal minuto 4:55.

In Wisconsin, ad esempio, gli autori non solo hanno rubato un cartello per i Democratici, ma hanno anche lasciato una lettera in cui si dice che se si vota per Harris ci si sporca le mani di sangue.

«Forse è il momento di dedicarsi a un hobby?»

A causa dei furti e degli atti di vandalismo, molti cartelli sono protetti con fili di ferro, ad esempio. A Lessburg, in Virginia, un uomo ha dotato il suo cartello anti-Harris di cavi di sicurezza e di un sistema di allarme. A Tempe, in Arizona, un uomo di 60 anni è stato arrestato per i cartelli anti-Harris a cui aveva attaccato polvere bianca e lamette.

«Avete davvero intenzione di uccidere qualcuno per un cartello politico?», chiede Kosta. «Calmati: La guerra civile non inizierà prima di qualche settimana. Cristo santo, gente, forse è il momento di dedicarsi a un hobby?».

L'uomo presentato nella clip al minuto 6:30 è più furbo: ha ricoperto il suo cartello pro-Harris di brillantini dorati, notoriamente difficili da rimuovere.

A sinistra un cartello protetto, a destra uno distrutto. YouTube/The Daily Show

Late Night USA - Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: Come si fa a "capire l'America"? Se si vuole avere una visione d'insieme senza incagliarsi, serve un faro. Le stelle notturne offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: Sono i piloti perfetti, che indicano senza sosta le secche del Paese e della sua gente, e servono al nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato dell'anima americana.

Nello Stato del Missouri, una donna ha persino fatto montare il suo cartello pro-Harris con un Apple AirTag dopo che era stato rubato tre volte.

La stazione li conduce da una donna e dai suoi figli il cui bagagliaio dell'auto è pieno di cartelli di questo tipo. «Ecco, liberali, prendeteli tutti», dice il ladro. All'obiezione che si tratta di un crimine, la donna risponde: «Non è così. Non si agiti».

«Quando commettiamo dei crimini, è divertente», riassume Kosta. «Sono deluso da questi liceali. Passano il sabato sera in giro a rubare cartelli politici? Se fossero i miei ragazzi, gli direi: 'Vai in camera tua a fumare erba come un normale adolescente'».