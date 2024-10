Leonardo DiCaprio

Il Premio Oscar rompe gli indugi e annuncia che voterà per la candidata democratica alle elezioni del 5 novembre.

Covermedia

Kamala Harris riceve l'endorsement di un'altra grande star di Hollywood.

Il Premio Oscar Leonardo DiCaprio ha dichiarato ufficialmente che voterà per la candidata democratica alle prossime elezioni presidenziali del 5 novembre.

L'attore, da sempre impegnato nella lotta contro i cambiamenti climatici, ha criticato duramente il rivale di Harris, Donald Trump, poiché «continua a negare la scienza e a promuovere interessi economici a discapito dell'ambiente».

In un video pubblicato su Instagram, DiCaprio ha parlato dei disastri provocati dai recenti uragani Helene e Milton, che hanno messo in ginocchio intere popolazioni e territori. «Il cambiamento climatico sta uccidendo la Terra e rovinando la nostra economia. Abbiamo bisogno di un coraggioso passo avanti per salvare la nostra economia, il nostro pianeta e noi stessi. Ecco perché voterò per Kamala Harris»

«Unisciti a me nel votare per Kamala Harris il 5 novembre», ha rimarcato l'attore.

La battaglia tra Harris e Trump si preannuncia serratissima poiché i due candidati sono sempre più appaiati nei sondaggi.

