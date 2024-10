50 Cent

Il rapper preferisce non schierarsi politicamente in vista delle elezioni presidenziali.

50 Cent dice no a Trump: il rapper ha rifiutato la cifra monstre di 3 milioni di dollari per esibirsi a un rally del tycoon.

La star di «In Da Club» aveva lasciato intendere di sostenere il candidato repubblicano in vista delle imminenti elezioni presidenziali, condividendo immagini del tycoon durante uno dei suoi comizi a luglio, a seguito della sparatoria in Pennsylvania.

Tuttavia, il cantante ha rivelato è stato contattato per essere presente sul palco del Madison Square Garden di New York per il comizio finale del 78enne di domenica scorsa

Ospite al programma radiofonico «The Breakfast Club», 50 ha rivelato: «Ho ricevuto una chiamata, mi volevano per domenica... Mi offrivano 3 milioni di dollari».

«Ho paura della politica. Non mi piace nessuna parte», ha sottolineato. «Una volta che sei dentro, non importa cosa dici, ci sarà sempre qualcuno che non sarà d'accordo con te».

Il 5 novembre gli americani dovranno decidere tra l'attuale vice presidente Kamala Harris e l'ex presidente Trump per la Casa Bianca.

Se Trump non è riuscito finora ad arruolare grandi nomi per i suoi raduni, Harris dal suo canto ha ricevuto l'endorsement di star come Taylor Swift e Jennifer Lopez.

A un suo recente comizio, la democratica è stata sostenuta da Beyoncé: si pensa che la superstar abbia ricevuto un compenso da 10 milioni di dollari per esibirsi al comizio.

