Re Carlo malato, William e Kate più vicini al trono: «La cosa li riempie di ansia»

Il principe William e la principessa Kate in un'immagine d'archivio. IMAGO/Avalon.red

Il principe William e la principessa Kate sono «terrorizzati» dall'idea di diventare troppo presto i nuovi regnanti della Gran Bretagna, cosa che però è diventata più concreta per loro e devono quindi prendere in considerazione vista la diagnosi di cancro di re Carlo III. A dirlo è un esperto.

fts Fabian Tschamper

Da quando a Re Carlo III è stato diagnosticato un cancro, la questione della successione al trono è diventata più pressante per William e Kate.

Secondo un esperto reale, questo sta causando ansia alla coppia, che in questo momento sta già lottando con diversi problemi di salute.

Inoltre i reali sono a corto di personale.

Carlo però sembra stare bene. Mostra di più

Come noto, Re Carlo III è ancora in cura contro il cancro, diagnosticato a gennaio, e anche la principessa Kate è fuori gioco per lo stesso problema. Di conseguenza, la famiglia reale britannica è decisamente a corto di personale in questo momento.

Il principe William (41 anni) è il futuro re e avrà anche nuove responsabilità dovute al suo ruolo.

Il pensiero di questo passo, che potrebbe essere più vicino di quanto creduto fino a qualche mese fa, sta causando alla coppia «grande ansia», scrive il «Mirror», citando l'ex autrice di Vanity Fair Tina Brown: «La diagnosi di cancro di Carlo ha improvvisamente portato Catherine e William spaventosamente vicini al trono. La prospettiva, mi dicono, li riempie entrambi di ansia».

Carlo si batte per la Nazione e il suo popolo

Ma la preoccupazione per l'attuale sovrano è diminuita da quando è apparso nella Cappella di San Giorgio a Pasqua: «Sembra che stia bene e questo mi rende felice. Non è forte solo per se stesso, ma anche per la sua Nazione e per le persone in tutto il mondo».

In questo periodo di crisi, i funzionari reali si affannano ancora di più del solito. E il regno di William non sarà diverso: secondo Tom Sykes, corrispondente reale, Kate e Carlo dovranno probabilmente passare ancora un po' di tempo in disparte.

Finora Kensington Palace e Buckingham Palace non hanno annunciato pubblicamente di qualche tipo di cancro soffrono i due reali.