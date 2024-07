I principi William ed Harry. Martin Meissner/AP/dpa

Il giorno del suo 40mo compleanno, il 15 settembre, Harry riceverà una somma a sette cifre. L'eredità di sua nonna, la regina Elisabetta II, lo sta aspettando: otterrà anche più di suo fratello William. Ecco le ragioni per questo.

Fts Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan ed Harry vivono a Montecito, in California, in una villa di lusso dove crescono i loro figli.

La loro fortuna di 60 milioni di franchi deriva anche dai guadagni dalla biografia di Harry («Spare»), da un accordo con Spotify e da un sostanzioso contratto con Netflix.

Harry riceverà presto anche l'eredità dalla nonna, la regina Elisabetta II, che sarà più grande rispetto a quella che riceverà suo fratello William: si tratta di diversi milioni. Mostra di più

I reali in esilio, la duchessa Meghan e il principe Harry, si sono costruiti una nuova vita a Montecito, in California, dopo il loro ritiro dalla monarchia britannica. Lì vivono in una villa di lusso del valore di 15,4 milioni di franchi, dove crescono i loro due figli Archie (5) e Lilibet (3).

La fortuna dei Sussex è attualmente stimata in poco meno di 60 milioni di franchi. Naturalmente, questo deriva anche dall'accordo per il libro «Spare» pubblicato da Harry. Inoltre, il contratto con Netflix li ha fatti guadagnare molto. E ora il capitale della coppia crescerà ancora di più, o almeno dalla parte del principe Harry.

Una cospicua eredità da parte della nonna

Il principe Harry compirà 40 anni il 15 settembre ed è in sospeso per lui un'eredità dalla regina Elisabetta II. Come scrive «The Mirror», Harry otterrà parte del patrimonio di sua nonna. La somma totale lasciata dalla regina britannica ammonterebbe a circa 80 milioni di sterline, di cui 14 milioni riservati a Harry e a William.

Ma ora arriva la sorpresa: Harry otterrà di più della fetta di suo fratello, che riceverà circa 8,3 milioni.

Come scrive il britannico «Mirror», la ragione è lo status del primogenito di re Carlo III. Un insider citato afferma: «Come erede al trono, William beneficerà dell'enorme ricchezza delle terre del Ducato di Cornovaglia, che finanzia le attività pubbliche, caritatevoli e private dell'erede del re. Pertanto, Harry riceverà probabilmente poco più della metà dei 14 milioni di sterline che sono stati stanziati per i fratelli».

Questa cosa potrebbe infastidire William, ma la faida nel palazzo inglese non può peggiorare di molto.