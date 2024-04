Kates Krebsdiagnose: Was der Palast bekannt gemacht hat und was nicht Nach wochenlangen Spekulationen hat sich Prinzessin Kate mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Nach ihrer Operation sei – anders als zunächst angenommen – Krebs festgestellt worden. 25.03.2024

Re Carlo e la principessa Kate sono stati elogiati per aver reso pubbliche le loro malattie. I due non solo dimostrano che il cancro può colpire chiunque, ma anche i modi per affrontarlo.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate e Re Carlo ricevono molti elogi dopo aver reso pubblico il loro cancro.

I due reali britannici dimostrano non solo che la malattia può colpire chiunque, ma anche i modi per affrontarla.

Secondo gli esperti, il videomessaggio di Kate aiuta le persone a parlare di più della malattia. Mostra di più

Se sei famoso, è difficile essere gravemente malato nella tua vita privata e nascondere questo aspetto. Ma alcune celebrità non lo rendono pubblico solo per necessità, bensì deliberatamente, per promuovere la consapevolezza delle malattie e incoraggiare altri malati.

Non si sa se la principessa Kate abbia fatto volontariamente questo passo verso l'opinione pubblica. Ma una cosa è certa: ha ricevuto molti apprezzamenti e attenzioni per aver parlato del suo cancro in questo modo. E sta diventando un modello per le persone colpite.

Alla fine del suo videomessaggio, la 42enne si è rivolta direttamente a questi pazienti: «Non perdete la fede e la speranza. Non siete soli».

«Il cancro è spesso un argomento tabù»

Il videomessaggio della principessa Kate aiuta le persone a parlare di più della malattia, ha dichiarato Susanne Weg-Remers, responsabile del Servizio tedesco di informazione sul cancro, all'agenzia di stampa tedesca DPA.

«Il cancro è spesso un argomento tabù. E molti parenti e amici di una persona malata non sanno se e come parlarne con loro». Il fatto che celebrità come la principessa condividano queste informazioni può ridurre queste incertezze.

Kate ha rivelato in un videomessaggio che ha ricevuto l'attenzione di tutto il mondo che le è stato diagnosticato un cancro all'addome in seguito a un'operazione effettuata a metà gennaio. Su consiglio del suo team medico, sta seguendo la chemioterapia a titolo precauzionale.

«È stato ovviamente uno shock enorme, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per affrontarlo in privato per il bene della nostra giovane famiglia», ha dichiarato Kate.

Il messaggio: il cancro può colpire chiunque

«Naturalmente, notizie come questa fanno paura quando ci si rende conto che possono essere ricevute da chiunque. Anche a una persona come Kate, che probabilmente è molto sportiva, vive una vita sana ed è relativamente giovane», ha dichiarato Anja Mehnert-Theuerkauf del consiglio direttivo della German Cancer Society e della German Cancer Foundation.

Il videomessaggio mostra Kate seduta da sola su una panchina. Sullo sfondo fioriscono dei narcisi e lei indossa un maglione a righe e dei jeans. È meno truccata del solito e sembra più naturale. Una donna di mezza età che sta lottando contro il cancro e che ha dovuto spiegare a tre bambini piccoli che la mamma è malata.

Gemma Peters, direttrice generale dell'organizzazione benefica britannica Macmillan Cancer Support, è convinta che molti si identificheranno con la principessa e suo marito, il principe William.

«Alcuni dei primi pensieri che i genitori hanno dopo la diagnosi di cancro sono le conseguenze sui figli e, quando ne parlano, se saranno preoccupati», dice Peters. «Ma è importante dare loro la possibilità di parlare apertamente delle loro paure».

Nessuna indiscrezione nonostante i pochi dettagli

Ma questo annuncio pubblico conteneva anche più di queste informazioni: «Quello che mi è piaciuto di Kate non è stato solo il fatto che lo abbia comunicato, ma anche il modo in cui lo ha comunicato: in altre parole, non ha drammatizzato nulla, è stata molto concreta e non ha rivelato alcun dettaglio», dice Anja Mehnert-Theuerkauf.

Con questo messaggio, Kate diventa «un buon modello di comportamento, perché mostra come si può comunicare una cosa del genere come persona colpita, ad esempio tra i colleghi o nel quartiere. Non per dire troppo, ma per far sì che tutti lo sappiano. In modo che non si diffondano voci».

Questo include certamente la richiesta di Kate, formulata in modo educato: «Speriamo che capiate che noi, come famiglia, abbiamo bisogno di un po' di tempo, di spazio e di privacy mentre io completo il mio trattamento».

La principessa non è sola nel suo nuovo ruolo di modello. Anche a suo suocero, il re Carlo III, è stato diagnosticato un cancro, come annunciato da Palazzo all'inizio di febbraio. Anche lui è in cura e ha cancellato tutte le apparizioni pubbliche fino a nuovo ordine.

È stato insolito per il Palazzo rendere pubblica la diagnosi del re. Le informazioni mediche della famiglia reale britannica sono state a lungo considerate una questione privata. A questo si aggiungeva l'idea secondo la quale i reali dovevano stringere i denti e andare avanti in ogni situazione.

Il risveglio della comprensione per i pazienti oncologici

Carlo ha ora adottato un approccio diverso, iniziando con l'intervento alla prostata di gennaio, per incoraggiare altri uomini a prendere precauzioni. Ha funzionato e molti si sono informati sulle malattie della prostata. Il numero di visite al sito web dell'NHS è salito alle stelle.

Questo avrebbe anche incoraggiato il capo di Stato britannico a rendere pubblica la sua diagnosi di cancro. Il comunicato afferma che Carlo voleva evitare speculazioni e sperava che questo avrebbe creato una maggiore comprensione per tutti coloro che, in tutto il mondo, hanno ricevuto una diagnosi di cancro.

Secondo l'agenzia di stampa britannica PA, l'organizzazione londinese di beneficenza per il cancro Macmillan Cancer Support ha riferito che il numero di visite al suo sito web nei due giorni successivi alla pubblicazione del videomessaggio di Kate è aumentato del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, raggiungendo quasi 50.000 visite al giorno.

L'organizzazione attribuisce questo risultato all'effetto positivo di Kate.

