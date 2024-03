Sia re Carlo III che la principessa Kate sono malati di cancro. Chris Jackson/POOL GETTY/AP/dpa

L'assenza inevitabile di due figure chiave della famiglia reale britannica ha causato «un incubo» dietro le porte del Palazzo. Un ex maggiordomo della Royal Family ha commentato l'accaduto.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo (75 anni) e la principessa Kate (42 anni) sono in cura per il loro cancro.

Secondo un ex maggiordomo, il monarca è probabilmente molto frustrato dalla situazione, anche perché è uno stacanovista.

È un «incubo» per la famiglia reale. Mostra di più

Re Carlo III e la principessa Kate sono stati entrambi costretti a lasciare i loro incarichi ufficiali. Sia alla moglie dell'erede al trono britannico, il principe William, che al monarca è stato diagnosticato un cancro ed entrambi sono ora in cura.

Almeno per quanto riguarda il pubblico, la famiglia reale britannica sembra essere unita e fa buon viso a cattivo gioco: la 42enne ha di recente pubblicato un video emozionale sulla sua salute, mentre il sovrano ha registrato un messaggio di Pasqua per il popolo britannico.

Ma a porte chiuse, le cose sembrano essere meno coordinate e programmate.

L'attività si è fermata

Grant Harrold ha lavorato per il Re per sette anni quando era ancora principe del Galles. L'ex maggiordomo descrive la situazione come un «incubo»: «C'è il caos dietro le quinte», ha dichiarato al British Mirror.

«Naturalmente il re si sta concentrando sulla sua guarigione, questo è il suo obiettivo. Ma credo che Carlo trovi la situazione molto frustrante, anche perché è uno stacanovista», continua Harrold.

La monarchia funziona a rilento, anche con l'aiuto di altri reali, ma «non è la stessa cosa». Per la famiglia si tratta quindi di un incubo a porte chiuse. Come se le loro attività si fossero fermate perché due dei più importanti rappresentanti della famiglia reale sono in cura per il cancro.

Ciononostante, i media britannici riportano sempre che Carlo è di «buon umore», anche se insoddisfatto della quantità di lavoro che gli è attualmente concessa e che può svolgere.

Anche Kate sta bene, secondo Kensington Palace: «La Principessa riprenderà i suoi impegni pubblici non appena i medici le daranno il via libera. Al momento si sta concentrando su una completa guarigione».