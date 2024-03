50 anni fa, la figlia della regina Elisabetta, la principessa Anna, fu quasi rapita. Sebbene la sicurezza personale fosse tutt'altro che professionale, il tentativo di sequestro fallì. Il merito è soprattutto di un ex pugile.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 20 marzo 1974 la principessa Anna è stata quasi rapita.

L'assalitore spara a quattro uomini che cercano di ostacolarlo.

La principessa rimane, con sorpresa, calma durante l'incidente.

Secondo un testimone oculare, dice al rapitore che cerca di trascinarla fuori dal veicolo: «Vattene, stupido». Mostra di più

Una limousine di lusso con l'emblema reale sul tetto percorre The Mall a Londra in direzione di Buckingham Palace la sera del 20 marzo 1974.

Sul sedile posteriore ci sono la figlia 23enne della regina Elisabetta, la principessa Anna, e l'allora marito, l'ufficiale 25enne Mark Phillips. La coppia si era sposata in pompa magna appena l'anno prima.

Poco prima di arrivare a destinazione, compare una macchina bianca che sorpassa la limousine reale e la costringe a fermarsi. Scende un uomo armato. È sulle tracce della principessa Anna. Vuole rapirla per estorcerle milioni di dollari di riscatto. E fa sul serio.

Spara a quattro uomini che lo ostacolano: la guardia del corpo, l'autista, un poliziotto accorso sul posto e un giornalista che passa per caso in taxi e decide di intervenire.

La principessa Anna: «Go away, you silly man»

Secondo quanto riferito, Anna è rimasta sorprendentemente calma durante l'intero incidente. Un testimone oculare ha affermato che la principessa ha detto al rapitore, che cerca di trascinarla fuori dal veicolo: «Go away, you silly man» («Vattene, stupido» ndr.). Ancora oggi ha conservato l'immagine della principessa senza fronzoli.

L'ormai oggi 73enne sorella di re Carlo III è considerata estremamente coscienziosa e, cosa forse ancora più importante, priva di scandali.

La stoica principessa e il marito ingaggiano una sorta di tiro alla fune con l'uomo armato: il rapitore le tira il braccio, il marito lo trattiene. Allo stesso tempo, la coppia cerca di convincere il rapitore a desistere dal suo piano.

Non ha successo, ma almeno guadagna tempo.

Due pugni mettono fine al tentativo di rapimento

Il rapitore può essere fermato solo da un ex pugile. Ronnie Russel, un operaio che si era allenato in un club di pugilato nella zona est di Londra. Quella sera, tornando a casa dal lavoro, passa davanti alla scena dell'incidente.

L'allora 28enne è riuscito ad avvicinarsi all'uomo armato e lo ha colpito due volte con i pugni, facendolo cadere a terra. A quel punto sono arrivati altri agenti di polizia, che hanno sopraffatto e arrestato l'aggressore.

L'incidente ha scosso la famiglia reale

È chiaro che il pericolo di un attacco ai reali è stato notevolmente sottovalutato. Soprattutto in un momento in cui in Irlanda del Nord infuria una sanguinosa guerra civile tra i realisti e i fautori della separazione del Paese dal Regno Unito.

«La guardia del corpo reale era un'attività piuttosto amatoriale quando ero a Buckingham Palace», afferma Dick Ellis, che lavorava come bodyguard per la Royal Family, in un documentario del canale televisivo britannico Channel 4 in occasione del 50° anniversario del tentato rapimento.

Secondo l'emittente, il costo della sicurezza dei reali è ora stimato in circa 100 milioni di sterline all'anno (equivalenti a circa 117 milioni di franchi).

Il principe Harry, che ha lasciato la cerchia ristretta della famiglia reale, è attualmente coinvolto in una disputa legale con il Ministero degli Interni britannico perché non gli viene più garantita la stessa protezione di polizia standard degli altri reali quando visita il suo Paese.

Harry, che vive con la moglie Meghan e i due figli Archie e Lilibet in California, ha recentemente subito una sconfitta nel procedimento, ma intende fare appello.

L'ex pugile vende la sua medaglia

I quattro uomini colpiti durante il tentativo di rapimento della principessa Anna sopravvivono miracolosamente tutti. Settimane dopo, vengono onorati con decorazioni e medaglie durante una cerimonia a palazzo.

L'ex pugile Russel ricorda il momento in cui la regina gli ha appuntato sul petto il riconoscimento, la Medaglia George: «La medaglia è il ringraziamento della Regina d'Inghilterra, voglio ringraziarla come mamma di Anna».

Da allora se ne è separato. Nel 2020, infatti, l'ha messa all'asta insieme a una lettera della sede del Governo al 10 di Downing Street, con la notifica dell'onorificenza, un telegramma della principessa Anna e una lettera del capo di Scotland Yard.

Con le 50.000 sterline raccolte voleva lasciare, tra le altre cose, i soldi per il suo funerale.

Il rapitore che ha fallito nel suo intento è stato incarcerato in un reparto psichiatrico chiuso per un periodo indefinito. Il suo movente non è mai stato completamente chiarito.

Ma non sembra che si trattasse del denaro: l'aggressore voleva donare il riscatto di tre milioni di sterline britanniche al servizio sanitario nazionale per migliorare le attrezzature degli ospedali psichiatrici.