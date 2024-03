Spunta un'altra foto pesantemente modificata da Kate

Elisabetta II ha posato con tutti i suoi nipoti a Balmoral nel 2022, ma un'agenzia fotografica sostiene che anche questa foto sia stata manipolata. Bild: Instagram/princeandprincessofwales

Secondo la CNN, un'altra foto della Famiglia reale sarebbe stata pesantemente modificata, e con diversi errori. Lo scandalo delle foto entra così in una nuova fase e Kate viene nuovamente criticata.

Hai fretta? blue News riassume per te Un'altra foto della famiglia reale britannica sarebbe stata pesantemente modificata, riporta la CNN.

Il canale di informazione americano elenca diverse irregolarità in una foto della regina Elisabetta circondata dalla sua famiglia.

L'immagine è stata scattata dalla fotografa di corte Kate. Le immagini modificate rischiano di mettere ulteriormente a dura prova i rapporti dei reali con le piattaforme giornalistiche e le agenzie fotografiche. Mostra di più

Un'altra foto ufficiale dei reali britannici è stata manipolata. Lo sostiene un'agenzia fotografica, alimentando ulteriori speculazioni sullo scandalo della foto ritoccata.

Secondo la CNN, l'agenzia fotografica Getty Images afferma che la foto della Regina con i suoi nipoti e pronipoti è stata «ottimizzata digitalmente». L'immagine è stata scattata dalla stessa Kate.

Il team editoriale della CNN è riuscito a individuare un totale di 19 modifiche. Ecco un estratto dell'elenco:

Gli interventi nella foto di famiglia della Regina La luce sul volto del principe George non è coerente con quella delle altre persone presenti nella foto.

Il motivo della camicia di Charlotte non è regolare sul braccio sinistro e i suoi capelli sono stati resi «più voluminosi» sulla destra.

La luce cade sul principe Louis da destra, mentre gli altri membri della famiglia sono illuminati da sinistra.

La porzione tra due immagini sul pianoforte sullo sfondo (a destra nell'immagine) è sfocata.

Il motivo della gonna della regina non è regolare. Mostra di più

Immagini modificate danneggiano i rapporti con le agenzie

Kate aveva postato una foto di sé e dei suoi figli per la Festa della Mamma scattata dal marito William. L'immagine, modificata, ha dato adito a teorie cospirative, poiché Kate non è ancora in piena forma e il palazzo non vuole commentare le sue condizioni.

La principessa si è scusata personalmente dopo il clamore suscitato e ha dichiarato che «le piace sperimentare, come ogni fotografo dilettante».

Le irregolarità nella foto reale di Kate emersa da poco stanno ora attirando ancora più attenzione sulla principessa del Galles. Ciò rischia di mettere a dura prova e forse anche di distruggere i rapporti dei Windsor con le piattaforme giornalistiche e le agenzie fotografiche, scrive la CNN.

Serie di scandali nel 2024

È l'ennesimo scandalo che i reali devono affrontare, tra i problemi di salute che li affliggono dall'inizio dell'anno. Almeno Kate sembra stare bene, anche se il palazzo sta mantenendo un basso profilo.

Di recente è stata avvistata con la famiglia a un mercato agricolo, dove è apparsa «felice, riposata e in salute».