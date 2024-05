Ilary Blasi

L’ex moglie di Francesco Totti è la nuova padrona di casa della kermesse musicale.

Covermedia

Ilary Blasi torna in tv a un anno d’assenza: Mediaset ha confermato con una nota che la romana è la nuova conduttrice di Radio Norba Battiti Live.

Fuori dai giochi Elisabetta Gregoraci, che per tanti anni ha condotto la trasmissione su Italia 1 con Alan Palmieri. Quest’estate Battiti Live si sposterà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary insieme ad Alvin e Rebecca Staffelli.

«Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana, a luglio sbarca su Canale 5. – fa sapere Mediaset in una nota – Alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Dalle più suggestive piazze della Puglia, Battiti Live è pronto a offrire al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale».

L’azienda di Cologno Monzese non ha comunicato la data di inizio di Battiti Live ma secondo le indiscrezioni dovrebbe andare in onda tutti i lunedì sera di luglio.

