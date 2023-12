Un figlio in arrivo e un anello da 100mila euro per Ilary Blasi?

Ilary Blasi

Secondo la stima del gioielliere dei vip Carlo Eleuteri, il cadeaux di fidanzamento è prezioso: Bastian fa sul serio.

Dopo l’uscita del docufilm «Unica», nel quale Ilary Blasi spara a zero sulle scappatelle dell’ex marito Francesco Totti, arrivano le indiscrezioni sulla presunta gravidanza e le imminenti nozze con Bastian.

A suscitare pettegolezzi in rete è stato l’anello sfoggiato dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi, immortalato mentre mangia un panino: si tratterebbe di un diamante da 100mila euro. La stima è stata fornita dal gioielliere dei vip romani, Carlo Eleuteri, che confermerebbe le serie intenzioni dell’imprenditore tedesco, deciso a portare all’altare la Blasi.

Ma ad aggiungere pepe al gossip ci si è messa la millantata (quarta) gravidanza che le avrebbe impedito di sciare durante il break romantico condiviso con Bastian. «Ilary è incinta! Fonti sicurissime me l'hanno confermato, non ha sciato per tutta la vacanza», ha assicurato un’utente, non smentito dalla diretta interessata.

A chiudere in bellezza ci ha pensato però Fiorello, che nel suo «Viva Rai2!» ha ironizzato sul nome del bebè, prendendo in giro la showgirl e il suo documentario Netflix. «Il bambino si chiamerà Unico!», ha scherzato Fiore, che già la settimana scorsa aveva preso di mira Totti e Noemi. «Se sarà maschio lo chiameranno Rolex, per gli amici Roli», aveva chiosato Rosario.

