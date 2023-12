Ilary Blasi

L’ad di di MediaForEurope traccia un bilancio in vista del prossimo anno. L’auspicio? Meno cronaca nera, più ascolti.

Pier Silvio Berlusconi batte le mani di fronte ai risultati ottenuti da Mediaset nell’ultimo anno dove gli utili potrebbero superare i 216 milioni.

Merito della gestione oculata dei palinsesti, nonostante gli scarsi investimenti.

«Mediaset non ha accesso a nessuno tipo di investimento: il tax credit è uno strumento giusto, ma a noi non arriva; piuttosto nella maggioranza dei casi finanzia prodotti realizzati da multinazionali non italiane (… tuttavia…) L’anno scorso l’utile è stato pari a 216 milioni e sembrava fosse impossibile raggiungere gli stessi risultati. Oggi però iniziamo a crederci. Non sono certo ma c’è una buona probabilità di pareggiare e magari fare anche un pochino meglio in termini di risultati», dice l’ad al Corriere della Sera.

La virata sulla linea editoriale di alcuni programmi, come il Grande Fratello, è stata un obbiettivo fondamentale per Pier Silvio.

«Ho chiesto che il cast non fosse cercato in base a litigi, tradimenti e intrighi. Ovviamente certe dinamiche da reality sono tipiche, ma ho chiesto che gli autori si sforzassero di trovare anche protagonisti di storie positive».

Su Pomeriggio 5 e Myrta Merlino ammette la sfida.

«È stato un compito arduo, è tosta tosta: si è trovata a dover fare un cambio a 360 gradi e ha una concorrenza molto forte. Poi se si potesse fare meno cronaca nera preferirei, ma dobbiamo fare ascolto. Non sono un grandissimo fan dei contenitori dove si va da troppa cronaca nera a parlare di costume in maniera estremamente leggera. Misuro le parole, ma è in discussione il senso di quel tipo di contenitore».

Mentre per quanto riguarda l’Isola dei Famosi, la Blasi resta confermata.

«Il reality è in palinsesto tra fine marzo e inizio aprile. L’intenzione è andare avanti con Ilary Blasi, non abbiamo motivi per non farlo».

Covermedia