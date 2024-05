Kevin Costner

L’attore visibilmente emozionato al termine della proiezione del suo western «Horizon: An American Saga».

Kevin Costner si commuove al Festival del Cinema di Cannes dopo una standing ovation durata oltre 7 minuti.

L’attore non è riuscito a trattenere le lacrime durante gli scroscianti applausi della platea, al termine della proiezione del suo nuovo film «Horizon: An American Saga».

«Mi dispiace che abbiate dovuto applaudire così a lungo per farmi capire di dover parlare», ha scherzato il 69enne.

«È stato un momento così bello, non solo per me, ma anche per gli attori che sono venuti qui, per le persone che hanno creduto in me e che hanno continuato a lavorare. Non c’è posto come questo».

Cinque dei sette figli nel film

Kevin ha lavorato al film – un western diviso in due parti – come sceneggiatore, regista e attore.

«Ho fatto questo film, ma non è più mio ormai. È vostro. Lo sapevo sin dal momento in cui l’ho terminato. I film non vanno valutati solo in base ai weekend di apertura. Hanno una loro vita e dipendono da quante volte si ha voglia di rivederli.».

«Non credevo che ciò potesse succedere, è un altro miracolo della vita. Grazie mille per avermi dedicato il vostro prezioso tempo. Spero ne sia valsa la pena, grazie».

Cinque dei sette figli di Costner sono apparsi nel film accanto al padre ed erano presenti all’evento.

«Non lo dimenticherò mai – ha aggiunto -, e nemmeno i miei figli. Sono così belli, vestiti di tutto punto, le ragazze e i ragazzi. Sono bellissimi».

