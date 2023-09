Kevin Costner

L’attore dovrà corrispondere all’ex moglie 63.209 dollari (circa 58mila euro) al mese per il mantenimento dei figli.

Kevin Costner prova ancora amore per l’ex moglie Christine Baumgartner nonostante l'aspra battaglia per il divorzio.

Secondo quanto stabilito dal tribunale, l'attore deve corrispondere alla donna 63.209 dollari (circa 58.000 franchi) al mese per il mantenimento dei figli: una cifra nettamente inferiore a quella inizialmente richiesta.

Parlando con i giornalisti fuori da un'aula di tribunale di Santa Barbara, la star di «Yellowstone» ha polemizzato sul modo in cui è stata gestita la procedura di divorzio dell’ex coppia.

«Provo ancora amore per lei»

«È un posto orribile in cui trovarsi, ma siamo arrivati a questo punto», ha detto Kevin, come riportato da People. «È una sensazione bruttissima... Stiamo parlando di qualcuno che amo d'altra parte. Non ci riesco».

Quando un cronista ha chiesto a Kevin se «prova ancora amore» per Christine, l'attore ha risposto: «Certo».

I commenti di Kevin sono trapelati durante una pausa pranzo nel corso dell'udienza durata due giorni, che ha determinato l'importo da pagare a Christine per il mantenimento dei figli.

Christine aveva chiesto a Kevin di pagare 161.592 dollari (150.000 euro circa) al mese per il mantenimento dei figli, sottolineando durante l'udienza quanto i figli della coppia fossero legati alla loro casa sulla spiaggia a Santa Barbara, in California.

Costner sincero in tribunale

Al suo turno sul banco dei testimoni, Kevin ha risposto con sincerità.

«La mia più grande preoccupazione è che il tribunale mi ordini di pagare un mantenimento che sia al di sopra delle esigenze dei miei figli e delle esigenze di Christine».

Il giudice ha così stabilito che Kevin dovrà pagare a Christine meno della metà di quanto lei aveva temporaneamente ricevuto durante la battaglia per il divorzio.

Kevin e Christine si sono sposati nel 2004 e lei ha chiesto il divorzio a maggio. I due hanno tre figli.

Covermedia