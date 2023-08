Christine Baumgartner e Kevin Costner (foto d'archivio).

Christine Baumgartner non è soddisfatta di quanto ottenuto fino ad oggi in tribunale.

La pace tra il divo di Hollywood e la modella e designer americana è più lontana che mai.

L’ex moglie di Kevin Costner vuole di più: tramite i suoi legali Christine Baumgartner ha chiesto all’ex marito di aggiungere 46mila dollari ai 129mila ottenuti per il mantenimento nelle ultime udienze. Il tutto per un totale di 175mila dollari.

La modella e designer sostiene che «l’attore ha ampi fondi per pagare il suo mantenimento e anche per pagare le spese legali e i costi di entrambe le parti».

Una battaglia legale sui soldi

I due hanno annunciato la fine del loro matrimonio lo scorso maggio e da quel momento si è aperta una battaglia legale incentrata sui soldi.

Dopo un lungo tira e molla, la star aveva accettato di versare 129mila dollari al mese all'ex moglie per il mantenimento dei tre figli, ma ora la 49enne è tornata in tribunale per chiedere che l'assegno mensile venga aumentato così da assicurare ai ragazzi lo stesso stile di vita a cui sono abituati.

Nelle scorse settimane Christine ha anche accusato Costner di avere avuto relazioni extraconiugali nei 19 anni trascorsi insieme. La coppia è convolata a nozze nel 2004 e ha avuto tre figli: Cayden, 16 anni, e Hayes, 14, e la figlia Grace, 13 anni.

Oltre ai tre figli avuti da Baumgartner, il 68enne è padre di altri quattro figli: Annie, Lily e Joe, nati rispettivamente nel 1984, nel 1986 e nel 1988 dal matrimonio tra la stella del cinema e Cindy Silva, finito nel 1994, e il 26enne Liam avuto invece dalla breve relazione con Bridget Rooney.

Covermedia