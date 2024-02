Kevin Costner

Dopo una lunga e aspra battaglia legale, sono stati definiti i termini del divorzio tra l’attore e l’ex Christine Baumgartner.

Kevin Costner dovrà versare nelle casse dell’ex moglie ben 63mila dollari al mese.

I due, dopo la rottura dello scorso anno, hanno divorziato ufficialmente il 16 febbraio. E come stabilito dal giudice, il divo di Hollywood sarà costretto a versare la maxi somma di denaro a Christine Baumgartner per il mantenimento dei loro tre figli, Cayden, Hayes e Grace.

La richiesta iniziale della donna era di ben 248mila dollari al mese, ma il team legale di Costner è riuscito ad abbassare le pretese di Baumgartner, arrivando a una negoziazione.

In una dichiarazione ufficiale del giugno 2023, Christine aveva delineato le finanze della famiglia, rivelando che Kevin aveva guadagnato 19,5 milioni di dollari nel 2022 e le spese della famiglia ammontavano a 6,6 milioni di dollari: alcune di queste spese includevano 84.040 dollari per l’aiuto domestico e 830.000 dollari per i regali.

Christine ha chiesto il divorzio nel maggio 2023 dopo 19 anni di matrimonio, citando differenze inconciliabili. La separazione si è subito trasformata in una battaglia legale a suon di milioni. A luglio la donna è stata inoltre costretta dal giudice a lasciare la casa che divideva con la star di «Balla coi lupi».

Covermedia