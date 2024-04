Francesco Totti

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra l’ex calciatore e la flower designer.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati dall’altra parte del mondo per il ponte del 25 aprile. In alcune foto condivise sui social network Totti e Noemi appaiono complici e sorridenti: il loro rapporto procede a gonfie vele.

Secondo gli ultimi gossip i due starebbero pensando a un figlio insieme: per l’ex capitano della Roma sarebbe il quarto, per la Bocchi il terzo. Entrambi vogliono però allargare la famiglia e rendere ancora più profondo il loro legame.

Totti pronto a dare battaglia in tribunale a Ilary

Intanto Francesco è pronto a dare battaglia in tribunale all’ex moglie Ilary Blasi: il 31 maggio i due ex coniugi depositeranno l’elenco dei testimoni da sentire per far luce sulla causa della fine del matrimonio.

Dagospia fa sapere che «nella lista di testimoni ci sono amici e presunti amanti. Il Pupone con le corna punta non solo sul personal trainer di Ilary, Cristiano Iovino, ma anche sulla testimonianza dell’ex capo delle Risorse Artistiche di Mediaset, Giorgio Restelli».

Sia Francesco Totti sia Ilary Blasi hanno chiesto al giudice di riconoscere all’ex coniuge l’addebito della separazione. Significa, in sostanza, attribuire la «colpa» della fine del matrimonio all’altro. Questo «addebito» comporta conseguenze giuridiche e patrimoniali, come ad esempio l’esclusione dall’asse ereditario e la preclusione definitiva a un assegno di mantenimento.

Per Totti il matrimonio con Ilary sarebbe finito a causa di un tradimento della Blasi, mentre la conduttrice è convinta che sia stata la tresca tra Francesco e Noemi Bocchi, tenuta segreta per mesi, a distruggere tutto.

