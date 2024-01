Cristiano Iovino parla della tresca con Ilary Blasi: «Era una relazione intima»

Cristiano Iovino rompe il silenzio e rivela i dettagli della relazione avuta con Ilary Blasi (foto). IMAGO/Avalon.red

Il personal trainer citato nel documentario «Unica», Cristiano Iovino, ha rotto il silenzio, rivelando tutti dettagli sulla relazione con Ilary Blasi, l’ex di Francesco Totti.

Altro che un solo caffè: dietro le argomentazioni di Ilary Blasi rilasciate nel documentario «Unica» ci sarebbe una vera e propria tresca con il personal trainer Cristiano Iovino.

È lui, in un’intervista rilasciata a «Il Messaggero», a smentire la versione della presentatrice TV nel documentario Netflix.

Secondo Iovino, la loro relazione non si è limitata a un innocuo caffè, ma è stata molto più intima. Iovino descrive un rapporto che iniziò alla fine del 2020 attraverso i social media, culminato poi in incontri segreti a casa sua e occasionali incontri nel negozio di Alessia Solidani, la parrucchiera della Blasi.

«Non era una storia, piuttosto una frequentazione intima»

«Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020 e ci siamo visti a una mostra di Banksy al centro a Roma. Avevamo paura di farci vedere insieme? Sì, certo», dice Iovino che non risparmia succosi retroscena.

«Ci vedevamo da me e qualche volta nel negozio di Alessia Solidani ai Parioli (…). Quando ci vedevamo, fine 2021 e prima di Noemi Bocchi allo stadio, lei era sposata. Ma non era una storia, piuttosto una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vederci. Non parlavamo mai di Totti. Ma mi aveva fatto capire che il suo matrimonio era praticamente finito e che vivevano da separati in casa. Altrimenti avrei evitato quella situazione».

Inoltre Iovino parla di un invito della Blasi a New York. «Mi propose di raggiungerla. Era lì con la sorella. Ma io ero in Messico e alla fine decisi di non andare».

Covermedia