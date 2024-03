Ecco perché Kate non avrebbe detto del cancro a Harry e Meghan

La principessa Kate ha fatto sapere di essere in cura per un cancro. IMAGO/Newscom / EyePress

I media riportano che Kate e William non hanno piani di riconciliazione con Harry in vista della sua visita a maggio: le cure della principessa sono ora la priorità assoluta. Harry e Meghan sarebbero stati volontariamente non informati della diagnosi.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate deve sottoporsi a un trattamento per il cancro. La famiglia reale la sostiene.

I media britannici riferiscono che il «caso Harry» è scivolato in fondo alla lista delle priorità.

Kate e William non hanno piani di riconciliazione per la visita del principe a Londra a maggio. Mostra di più

Dopo l'operazione all'addome e la diagnosi di cancro, la principessa Kate sta facendo chemioterapia come misura precauzionale, su consiglio del suo team medico. Si tratta di una terapia farmacologica detta «adiuvante» perché segue solitamente l'asportazione di un tumore.

Il quotidiano britannico «Dailymail» scrive che la terapia di Kate è ora una priorità assoluta per la famiglia reale e che quindi non ci sono piani di riconciliazione con il principe Harry in occasione della sua prevista visita a Londra a maggio. Al contrario, la questione è stata deliberatamente messa in secondo piano.

Harry e Meghan esclusi volontariamente

Il principe Harry e Meghan hanno appreso della malattia di Kate dai media, come riportato nel Regno Unito. Venerdì i due hanno inviato a Kate un augurio di buona guarigione. Non si sa se si sia trattato di una videochiamata o di un messaggio sul cellulare.

Un esperto reale ha affermato che Kate ha deciso di non dire a Harry e Meghan del suo cancro perché «non ci si può fidare di loro», come ha riportato il quotidiano The Sun.

Harry spera di partecipare a maggio a una funzione nella Cattedrale di St. Paul a Londra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games.

Viaggerà da solo dagli Stati Uniti, mentre Meghan si occuperà dei loro due figli, Archie e Lilibet. Sarà l'occasione perfetta per tentare una riconciliazione con la sua famiglia.

Insider di Palazzo hanno però dichiarato al quotidiano britannico «Telegraph» che, alla luce della diagnosi di cancro di Kate e Carlo, «il problema Harry» è l'ultima cosa a cui la famiglia reale britannica pensa.

Kate e William commossi dagli auguri di guarigione

Kate e suo marito, il principe William, hanno espresso il loro apprezzamento per i numerosi auguri di pronta guarigione ricevuti dopo l'annuncio della diagnosi di cancro.

I reali sono stati «molto toccati» dai gentili messaggi delle persone nel Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo, ha dichiarato sera un portavoce di Kensington Palace.

«Sono molto commossi per il calore e il sostegno del pubblico e grati per la comprensione del loro desiderio di privacy in questo momento», si legge nella dichiarazione, citata dall'agenzia di stampa britannica PA.

Dopo la pubblicazione del videomessaggio, molte persone hanno inviato i loro auguri alla nuora di re Carlo III, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha assicurato a Kate che il Paese è al suo fianco. Allo stesso tempo, ha chiesto che, in materia medica, alla principessa sia garantita la stessa privacy degli altri cittadini.