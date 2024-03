Kate, la principessa del Galles nel messaggio video in cui annuncia che in seguito al suo intervento chirurgico addominale a gennaio «i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro». KEYSTONE

«Enormemente toccati dai messaggi di affetto». Il principe e la principessa del Galles ringraziano per l'affetto che hanno ricevuto – in seguito alla diagnosi di cancro diagnosticata a Catherine – «dalle persone nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo».

In un messaggio che si prospetta essere l'ultimo proveniente da William e Kate sull'argomento, reso noto dal portavoce di Kensington Palace, oltre ad essere espressi sia un ringraziamento che un riconoscimento per la risposta straordinariamente positiva al videomessaggio di Catherine compare anche chiaramente un reale ed educato avvertimento dove viene messo nero su bianco che la fase pubblica di questa vicenda si chiude qui e che la coppia reale intende gestire la vicenda in privato.

I principi del Galles «sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento», si afferma nella nota.

Dunque privacy e niente uscite pubbliche familiari, almeno per ora. La coppia e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis infatti non saranno presenti alla tradizionale messa di Pasqua con la famiglia reale.

William riprenderà gli impegni pubblici dopo Pasqua

Secondo l'agenzia britannica Pa, l'erede al trono dovrebbe riprendere le sue funzioni pubbliche dopo le vacanze di Pasqua e il ritorno a scuola dei loro figli.

Invece la moglie si ritirerà ora dalla vita pubblica e, a parte i cicli di chemioterapia, resterà tra le mura domestiche del suo rifugio nella casa di famiglia ad Anmer Hall, nel Norfolk, insieme al marito e ai loro tre figli «per isolarsi dal mondo», sperando di essere lasciata in pace nella sua lotta contro la malattia.

Kate su tutte le testate giornalistiche del Regno

Malgrado la diagnosi di cancro la principessa del Galles continua ad essere la principale protagonista dei tabloid e dei quotidiani del Regno, troneggiando sulle prime pagine.

Stando al Sunday Times che cita una fonte molto vicina alla principessa, Kate avrebbe scritto di suo pugno «rapidamente e interamente da sola» il toccante videomessaggio. Inoltre avrebbe preso proprio lei la decisione di parlare di persona alla nazione usando un video invece che una nota scritta.

Il Mail on Sunday la definisce la «principessa del coraggio», ma ricorda allo stesso tempo che «sfacciati teorici della cospirazione continuano a diffondere voci infondate e maligne sulla principessa, sostenendo scandalosamente che il suo coraggioso annuncio è stato generato dall'intelligenza artificiale».

Malgrado il video in cui racconta al mondo la sua diagnosi e che stando al quotidiano britannico avrebbero invece dovuto frenare l'ondata di speculazioni online.

Carlo «molto ansioso di tornare alla normalità»

Una malattia che ha investito anche i vertici della Corona, con il re Carlo III che – a detta del nipote Phillips, l'unico figlio della principessa Anna e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips – si sentirebbe al momento «frustrato» dal fatto che la sua guarigione dal cancro «stia richiedendo più tempo di quanto vorrebbe». Secondo la stessa fonte al Mail il sovrano «pragmatico» è di «buon umore», ma sarebbe anche «molto ansioso di tornare alla normalità».

