William e Kate sono commossi da tutti i messaggi di affetto che hanno ricevuto dopo la diagnosi di cancro della principessa, come rende noto Kensington Palace, ma la coppia reale preferisce gestire da ora in poi questa vicenda privatamente.

Il principe e la principessa del Galles sono «enormemente toccati dai messaggi» che hanno ricevuto in seguito alla diagnosi di cancro a Kate «da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale», ha affermato un portavoce di Kensington Palace in un messaggio che si prospetta essere l'ultimo proveniente da William e la moglie sull'argomento: da adesso la coppia intende gestire la vicenda in privato. Lo riferisce la BBC.

William e Kate «sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento», si afferma nella nota.

Si tratta di un messaggio che è allo stesso tempo un ringraziamento, un riconoscimento della risposta straordinariamente positiva al videomessaggio della principessa e un educato avvertimento nel sottolineare che la fase pubblica di questa vicenda si chiude qui.

SDA / red