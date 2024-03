Ecco l'emozionante messaggio dal fratello alla principessa Kate

Lo shock dopo la diagnosi di cancro alla principessa Kate è grande. E il fratello condivide su Instagram un post accorato e la incoraggia: «Scaleremo con te anche questa montagna», scrive James Middleton.

Hai fretta? blue News riassume per te Il videomessaggio della principessa Kate in cui annuncia di avere il cancro ha suscitato grande costernazione in tutto il mondo.

Adesso suo fratello minore, James Middleton, ha condiviso un messaggio su Instagram.

L'imprenditore 36enne ha rivolto delle parole commosse alla sorella malata e ha pubblicato una dolce foto della loro gioventù.

Non solo: anche i coniugi Biden, e gli stessi Harry e Meghan hanno rivolto i loro auguri alla principessa. Mostra di più

Dopo settimane di speculazioni concernenti la sua salute, venerdì sera la principessa Kate (42 anni) si è rivolta al pubblico in un videomessaggio, in cui spiegava che da degli esami effettuati in seguito all'operazione addominale che ha subìto in gennaio è risultato un cancro. Adesso la moglie del principe William si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva.

La diagnosi ha scosso la famiglia reale britannica fino alle mura del palazzo. Il re Carlo ha definito l'annuncio pubblico sulla salute della nuora come estremamente coraggioso.

Adesso anche il fratello della principessa del Galles, James Middleton (36), ha parlato per la prima volta dopo la notizia. James, che è un noto imprenditore in Inghilterra, ha pubblicato un emozionante post su Instagram che recita: «Nel corso degli anni abbiamo scalato insieme molte montagne. Come famiglia, scaleremo anche questa montagna con te».

«Sei coraggiosa e ti vogliamo bene»

Anche il presidente americano Joe Biden ha augurato alla moglie dell'erede al trono britannico una pronta guarigione, come riferisce la Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Lui e sua moglie Jill si sono uniti a milioni di persone in tutto il mondo nel pregare per la sua completa guarigione, come condiviso dal presidente sabato sera sulla piattaforma X (ex Twitter).

Jill and I join millions around the world in praying for your full recovery, Princess Kate. https://t.co/jtLp8Uo23d — President Biden (@POTUS) March 23, 2024

La First Lady aveva in precedenza condiviso il videomessaggio di Kate scrivendo: «Sei coraggiosa e ti vogliamo bene».

You are brave, and we love you. ~Jill https://t.co/xlt7CcsjPu — Jill Biden (@FLOTUS) March 22, 2024

Harry e Meghan sarebbero stati all'oscuro di tutto

Come riportato dal «Dailymail» e dal «New York Post» Harry e Meghan hanno scoperto delle condizioni della cognata solo nello stesso momento in cui il resto del mondo ha ricevuto la notizia venerdì sera. La coppia «non aveva idea» della malattia di Kate.

Ciononostante i duchi di Sussex hanno avuto un contatto «privato» con i principi del Galles. Non è chiaro se si sia trattato di una telefonata o di una videochiamata oppure di un messaggio di sostegno. Al momento non è nemmeno noto se Harry si recherà nel Regno Unito.

Ecco quando William avrebbe saputo della diagnosi

Inoltre diversi media sarebbero stati in grado di ricostruire il momento in cui lo stesso William è venuto a conoscenza della malattia della moglie.

Infatti, come riportato ad esempio da «focus.de», alla fine di febbraio l'erede al trono non ha presenziato all'ultimo minuto «per motivi personali» alla cerimonia commemorativa del suo padrino, il re Costantino II di Grecia.

Allora il portavoce di Kensington Palace aveva assicurato che la decisione non fosse in alcun modo legata ai recenti problemi di salute di Kate. Stando ai media però, sarebbe stato proprio in quello stesso giorno che il principe sarebbe venuto a conoscenza della diagnosi di cancro della consorte.