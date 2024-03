Ecco la reazione dei media britannici alla diagnosi di cancro di Kate

Dopo il videomessaggio della principessa Kate, il Regno Unito è sconvolto. KEYSTONE

Dopo il videomessaggio della principessa Kate, la Gran Bretagna è sotto shock. La sua diagnosi di cancro è l'argomento principale nei media britannici. Addirittura Harry e Meghan sarebbero stati all'oscuro di tutto.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo settimane di speculazioni e voci, la principessa Kate ha annunciato in un videomessaggio di aver ricevuto una diagnosi di cancro.

Con questo annuncio la principessa del Galles vuole riprendere in mano ciò che circola sui media.

Cosa scrivono i media britannici sulla diagnosi della 42enne? Ecco la rassegna stampa di blue News. Mostra di più

Dopo che per settimane sui media sono circolate speculazioni e voci di ogni tipo, la principessa Kate (42 anni) ha preso in mano le redini della situazione e con un videomessaggio ha chiarito lei stessa le condizioni del suo stato di salute: la principessa del Galles ha un cancro.

La Gran Bretagna resta senza fiato dopo questa scioccante notizia: la diagnosi della moglie del principe William (42) non solo sconvolge la famiglia reale britannica, ma preoccupa anche i fan della corona di tutto il mondo.

Ecco la rassegna stampa di blue News su quello che le più importanti testate inglesi hanno da dire sulla diagnosi di cancro della principessa.

«The Sun»

«Che coraggio deve aver avuto la povera Catherine nel dire al mondo che aveva il cancro. Ora sappiamo che ha tenuto il segreto solo per il bene dei suoi figli», scrive il fotografo reale Arthur Edwards al quotidiano inglese «The Sun» dopo il videomessaggio della principessa.

«Cancro è una parola che spaventa tutti, e la chemioterapia è un trattamento piuttosto duro e il corpo deve essere forte per superarlo», scrive ulteriormente Edwards.

Il fotografo aggiunge: «Catherine ha una grande forza di volontà e determinazione, ho potuto osservarle da vicino dal giorno in cui li ho fotografati per la prima volta. La sua dichiarazione ha richiesto molto coraggio e ci ha detto che il motivo per cui ha tenuto segreto il suo cancro è a causa dei suoi figli. Con il supporto di William, sono sicuro che ce la faranno».

«Mi chiedo come si sentano ora i leoni da tastiera che hanno fatto affermazioni così ridicole su questa donna straordinaria. Speriamo che si vergognino molto della follia delle ultime settimane – e dovrebbero farlo».

«Ora che sanno quanto sia grave la sua malattia da gennaio, spero che la pazzia dietro le voci selvagge e le folli speculazioni si fermi in modo che Catherine possa essere lasciata sola con suo marito e la sua famiglia mentre si riprende in pace».

«Dailymail»

Il quotidiano inglese «Dailymail» scrive che Harry (39) e Meghan (42) non avevano idea della sua malattia fino al videomessaggio della cognata. Dopo la scioccante notizia, i duchi di Sussex hanno avuto ieri sera un contatto «privato» con i principi del Galles.

Non è chiaro se si sia trattato di una telefonata o di una videochiamata oppure di un messaggio di sostegno. Non è noto se il fratello minore dell'erede al trono tornerà nel Regno Unito.

Negli Stati Uniti in serata è stato riportato che Harry e Meghan hanno scoperto le condizioni della 42enne solo nello stesso momento in cui il mondo ha ricevuto la notizia. Delle fonti hanno riferito al «New York Post» che la coppia «non aveva idea» della malattia di Kate.

Il contatto tra i due fratelli è stato rivelato dall'editore reale di ITV Chris Ship. Harry aveva precedentemente descritto la moglie del fratello come la «sorella maggiore che non ho mai avuto» quando i due si fidanzarono 11 anni fa. Tuttavia la sua relazione con i principi del Galles si è interrotta dopo l’amara Megxit. Kate ha incontrato il fratello minore del marito per l'ultima volta dopo la morte della regina Elisabetta II nel settembre 2022.

La scorsa settimana la spaccatura tra i figli di re Carlo III è stata resa più che chiara quando i fratelli hanno partecipato a una cerimonia commemorativa per loro madre, la principessa Diana, con William che ha lasciato l'evento prima che Harry si unisse tramite collegamento video.

Diverse ore dopo l'annuncio di Kate, i duchi di Sussex hanno rilasciato una breve dichiarazione augurando alla principessa del Galles e alla sua famiglia «salute e guarigione». La coppia ha detto che spera che la 42enne e la sua famiglia «riescano a farlo in privato e in pace».

«The Independant»

Il quotidiano «Independent» titola sabato mattina: «Il principe Harry e Meghan fanno dichiarazioni sulla diagnosi di cancro di Kate Middleton». Come detto, il principe e sua moglie hanno espresso il loro sostegno alla principessa del Galles in una breve dichiarazione dopo l'annuncio della sua diagnosi di cancro.

«A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si presumeva che non avessi il cancro. L'operazione ha avuto successo. Tuttavia i test post-operatori hanno rivelato che il cancro era presente», ha dichiarato ieri sera Kate. «La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi a chemioterapia preventiva e ora sono nella fase iniziale di questo trattamento».

Secondo questa testata, non è comunque chiaro se il principe e la duchessa abbiano effettivamente parlato con i principi del Galless dopo l'annuncio.

«BBC»

«Re Carlo III elogia il coraggio della principessa del Galles dopo la notizia sul cancro», titola «bb.co.uk» oggi, sabato mattina. Il monarca è «molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio» nel parlare della sua cura per la malattia, ha detto Buckingham Palace. Il re è «in stretto contatto con la sua amata nuora», si legge in una breve dichiarazione. La principessa ha ricevuto molto sostegno.

La notizia arriva sei settimane dopo che proprio il regnante ha sospeso le sue apparizioni pubbliche a seguito della sua diagnosi di cancro. I due sono stati entrambi brevemente curati contemporaneamente presso una clinica privata di Londra.

Kate aveva programmato un intervento chirurgico addominale a gennaio e il re è stato ricoverato per un «intervento correttivo» per un ingrossamento della prostata.

Carlo e la regina Camilla, che sono stati aggiornati sulla salute della principessa prima dell'annuncio di venerdì, hanno affermato che «continueranno a offrire il loro amore e sostegno all'intera famiglia durante questo momento difficile».

«The Guardian»

Il quotidiano «The Guardian» titola oggi: «La popolare principessa del Galles può contare sul sostegno pubblico durante la sua cura contro il cancro».

Per la famiglia reale, Kate è una principessa da sogno. Dopo gli anni tumultuosi di Diana e Sarah Ferguson, i reali sono stati felicissimi quando William si è legato sentimentalmente con la simpatica ragazza di campagna della classe media mentre la coppia studiava all'Università di St Andrews.

Da allora sono seguiti un matrimonio da favola, tre bambini e una principessa che è uno spettacolo da vedere: calma, allegra e devota al suo ruolo di moglie e madre del futuro re e dei suoi fratelli.

Dopo l'annuncio della diagnosi di cancro, William, i bambini, i genitori e i suoceri devono affrontare una grave crisi e un futuro incerto sotto i riflettori della copertura mediatica globale. Non c'è da stupirsi che volessero privacy.

Quando a gennaio è stato annunciato che Kate avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico addominale, le speculazioni sulla sua salute sono inevitabilmente aumentate. L'operazione ha avuto successo, ha detto allora Kensington Palace, e la principessa si riprenderà a casa per alcune settimane.

«La principessa del Galles è consapevole dell'interesse che questa dichiarazione susciterà», ha affermato il Palazzo. «Spera che il pubblico capisca il suo desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangano private». Dopo settimane di speculazioni isteriche e folli teorie del complotto, questo periodo di riservatezza è giunto al suo termine.

Sono stati «mesi incredibilmente duri» per lei e la sua famiglia, ha detto la 42enne nella suo videomessaggio. Indubbiamente le cose rimarranno difficili per qualche tempo, ma la compassione del pubblico sarà illimitata.