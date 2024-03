Ecco come viene trattato il cancro della principessa Kate

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Dopo l'intervento chirurgico all'addome a cui si è sottoposta in gennaio, gli esami hanno indicato la presenza di un cancro. È quello che ha spiegato Kate venerdì nel suo videomessaggio. Su consiglio dei medici, la principessa sta facendo una chemioterapia adiuvante. Di cosa si tratta?

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'operazione all'addome di gennaio, gli esami hanno evidenziato la presenza di un cancro: lo ha spiegato la principessa Kate nel suo videomessaggio di venerdì.

Su consiglio della sua équipe medica, la 42enne si sta quindi sottoponendo a una chemioterapia adiuvante a titolo precauzionale.

La principessa Kate ha spiegato venerdì, in un videomessaggio alla Nazione, che gli esami effettuati dopo l'operazione all'addome a cui si è sottoposta in gennaio hanno rivelato la presenza di un tumore.

Su consiglio dello staff medico, la 42enne sta quindi seguendo una chemioterapia a titolo precauzionale.

La cosiddetta «chemioterapia adiuvante» di solito si effettua dopo l'asportazione del cancro. Si tratta di una terapia farmacologica che viene fatta per distruggere le cellule tumorali eventualmente ancora presenti nell'organismo. Lo scopo è quello di ridurre il rischio di una possibile ricaduta.

I farmaci utilizzati nella chemioterapia, solitamente somministrati in infusione o in compresse, sono chiamati citostatici. Sono progettati per impedire alle cellule tumorali di dividersi e quindi di moltiplicarsi in modo incontrollato.

La radioterapia o l'immunoterapia, giova ricordare, possono essere utilizzate in aggiunta o in alternativa alla chemioterapia.

Cosa significa questo per la principessa Kate?

Di solito sono previsti diversi cicli di trattamento consecutivi, spesso da quattro a sei. La sequenza esatta dipende, tra l'altro, dalle sostanze utilizzate e dallo stato di salute del paziente.

L'intero ciclo di trattamento con citostatici può durare diversi mesi.

Non è possibile fare un'affermazione generale sulle possibilità di guarigione attraverso la chemioterapia, poiché dipendono da molti fattori, come il tipo di cancro, lo stadio del tumore, la reazione dell'organismo e l'età della persona colpita.

Il problema principale dell'uso dei farmaci citostatici è che non colpiscono solo le cellule tumorali, ma anche quelle sane dell'organismo. Le cellule più colpite sono quelle che si dividono frequentemente, come quelle delle radici dei capelli, delle membrane mucose della bocca e dell'intestino e del sistema ematopoietico, per esempio.

Gli effetti collaterali

Questo può portare a effetti collaterali come perdita di capelli, nausea, infiammazione delle membrane mucose (ad esempio della bocca), stanchezza e affaticamento a causa di un numero insufficiente di globuli rossi e una maggiore suscettibilità alle infezioni a causa di un numero insufficiente di globuli bianchi.

Non tutte le chemioterapie sono accompagnate dalla perdita completa dei capelli. Al termine della terapia, i capelli ricrescono comunque sempre.

In medicina oncologica, i pazienti sono generalmente considerati guariti se il cancro non è tornato dopo cinque anni. Sebbene non si possa escludere una recidiva anche in questo caso, essa sta diventando sempre più improbabile per la maggior parte dei tipi di tumore.

