Quando bisogna incrociare le dita per Nemo all'Eurovision Song Contest (ESC)? Perché Israele può partecipare e la Russia no? blue News vi fornisce le informazioni più importanti sullo spettacolo ESC 2024.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te L'Eurovision Song Contest 2024 si svolgerà dal 7 all'11 maggio a Malmö, in Svezia. Nemo gareggerà per la Svizzera con «The Code».

Incrociate le dita per Nemo giovedì 9 maggio. Si esibirà nella seconda semifinale come quarto a entrare in scena.

Riuscirà ad arrivare in finale? Le agenzie di scommesse prevedono addirittura che l'elvetico vincerà l'ESC.

Ma chi è questo giovane pieno di talento? Quali i suoi temi? Mostra di più

Oltre 160 milioni di spettatori accendono la TV ogni anno quando va in scena il più grande concorso canoro del mondo, ossia l'Eurovision Song Contest.

Quando devo accendere la TV?

Stasera va in onda la prima semifinale dell'ESC 2024, mentre la seconda semifinale con Nemo sarà trasmessa giovedì 9 maggio dalle 21 su RSI La2. Nemo sarà il quarto cantante a salire sul palco.

La finale, invece, potrà essere seguita in diretta su RSI LA 1 sabato 11 maggio 2024. Il conto alla rovescia inizia alle 20.40 e la finale alle 21.00.

Ellis Cavallini e Gian-Andrea Costa commenteranno l'ESC per la RSI.

L'ESC 2024 ha il motto «United by Music» e sarà presentato dalle co-conduttrici Petra Mede e Malin Åkerman.

Mede è nota in Svezia come comica e presentatrice, mentre l'attrice svedese-americana Malin Åkerman («Watchmen» e «Rock of Ages») ha già avuto un assaggio di Hollywood. Nel 2018 ha infatti recitato in «Rampage» al fianco di Dwayne «The Rock» Johnson.

L'ordine d'esibizione della seconda finale Malta, Sarah Bonnici – «Loop»

Albania, Besa – «Titan»

Grecia, Marina Satti – «Zari»

Svizzera, Nemo – «The code»

Repubblica ceca, Aiko – «Pedestal»

Austria, Kaleen – «We will rave»

Danimarca, Saba – «Sand»

Armenia, Ladaniva – «Jako»

Lettonia, Dons – «Hollow»

San Marino, Megara -«11:11»

Georgia, Nutsa – «Firefighter»

Belgio, Mustii – «Before the party’s over»

Estonia, 5Miinust & Puuluup – «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi»

Israele, Eden Golan – «Hurricane»

Norvegia, Gåte – «Ulveham»

Paesi Bassi, Joost Klein – «Europapa»

Tra questi, anche gli ultimi tre dei restanti finalisti:

Francia, Slimane – «Mon amour»

Spagna, Nebulossa – «Zorra»

Italia, Angelina Mango – «La noia» Mostra di più

Dove si svolgerà esattamente l'ESC 2024?

Dopo che Loreen ha vinto l'Eurovision Song Contest 2023 per la Svezia a Liverpool, in Inghilterra, il più grande concorso musicale del mondo si svolgerà quest'anno in Svezia.

Malmö è la città ospitante della 68ma edizione. 37 Paesi e altrettanti cantanti prendono parte alla gara che si tiene alla Malmö Arena (capacità: 15.500 posti in piedi).

Come funziona il punteggio?

Dal 2023, solo il pubblico ha il diritto di votare nelle semifinali, mentre nella finale votano tutti i Paesi partecipanti, anche se i loro artisti sono stati eliminati in semifinale. Promemoria: non è possibile votare per il proprio Paese.

A ogni Paese in gara vengono assegnati da uno a dodici punti. Una giuria decide come distribuire questi punti. Il pubblico può anche votare per telefono e assegnare altri dodici punti. Nelle semifinali, solo il voto del pubblico è decisivo.

Importante: un Paese non può attribuirsi alcun punto. Il brano che ottiene il maggior numero di punti da tutte le votazioni vince l'ESC. Ogni Paese mette a disposizione una persona che annuncia la distribuzione dei punti durante lo spettacolo. Quest'anno, la presentatrice di «Gesichter & Geschichten» (della SRF) Jennifer Bosshard si occuperà di questo compito per la Svizzera.

Qual è il messaggio di «The Code» di Nemo?

«The Code» è il manifesto artistico di un viaggio personale. In questo brano musicale particolare, che combina diversi generi come il rap, la drum'n'bass e l'opera, le esperienze di Nemo si fondono in una narrazione senza tempo.

«The Code» non è solo una canzone, ma un luogo dove ogni persona può trovare la propria verità.

La verità di Nemo si trova tra lo 0 e l'1 del sistema binario: «Da qualche parte tra questi due numeri ho trovato il mio regno».

La storia personale di Nemo diventa una narrazione universale, una storia di crescita che celebra l'amore per se stessi. Un invito a tutti a decifrare il proprio codice e a entrare nel regno dell'autenticità.

Trivia: Israele parteciperà all'ESC 2024, la Russia no?

Quest'anno Eden Golan parteciperà all'ESC per Israele con la canzone «Hurricane». Nel periodo precedente l'evento, la partecipazione di Israele è stata criticata a causa del conflitto in Medio Oriente.

Originariamente, la sua canzone per Malmö doveva intitolarsi «October Rain». Tuttavia, l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) l'ha respinta a causa del suo messaggio politico. Questo vale anche per la seconda canzone «Dance Forever».

Gli organizzatori del ECS sostengono che l'emittente israeliana non ha violato le regole dell'associazione. Al contrario della Russia. Il 25 febbraio 2022 - dopo l'invasione dell'Ucraina - l'UER ha annunciato che Mosca sarebbe stata esclusa dall'Eurovision Song Contest 2022.

Come si è comportata la Svizzera negli ultimi anni? Nel 2023, Remo Forrer ha partecipato con «Watergun» e si è classificato al 20° posto con 93 punti.

Nel 2022, Marius Bear ha tentato la fortuna con «Boys Do Cry» e ha ottenuto il 17° posto con 78 punti.

Nel 2021, i Gjon's Tears hanno iniziato con la ballata «Tout l'Univers» e si sono piazzati al 3° posto con 432 punti.

Anche Luca Hänni è arrivato al 4° posto nel 2019 con «She Got Me» (364 punti).

Il ticinese Sebalter nel 2014 a Copenaghen, in Danimarca, riuscì a classificarsi al 13º posto con 64 punti con la sua «Hunters of Stars». Mostra di più

Quando ha vinto l'ultima volta la Svizzera?

È stato un po' di tempo fa, bisogna infatti tornare indietro al 1988. Céline Dion (sì, proprio Céline Dion) era in gara per la Svizzera e ha cantato la canzone francese «Ne partez pas sans moi», ottenendo 137 punti.

La ballata è stata scritta dal compositore Atilla Sereftug (in passato con la band svizzera Dorados) e dalla ticinese Nella Martinetti.

La prima vincitrice svizzera era invece stata Lys Assia, nel 1956, quando l'ESC si svolse a Lugano, all'epoca con soli sette paesi partecipanti.

Ci sono stati anche zero punti per la Svizzera?

Sì, purtroppo diverse volte. La Svizzera ha alle spalle alcuni anni di «zero punti».

C'è Gunvor Guggisberg, alias Gunvor. Nel 1998, si presentò sulla linea di partenza con «Lass' ihn» e ricevette zero punti.

Nel 2004 è successo anche al basilese Piero Esteriore con il suo gruppo Musicstar. Non ci furono punti infatti per «Celebrate», che ottenne l'ultimo posto in classifica.

Nel 2007, DJ Bobo non è riuscito ad arrivare in semifinale con «Vampires Are Alive».

Da dove viene Nemo?

Nemo è nato a Bienne nel 1999. Questo talento eccezionale suona il violino, il pianoforte e la batteria fin da piccolo. All'età di 13 anni, si è candidato per un ruolo nel musical di successo «Ich war noch niemals in New York» grazie a un annuncio sul giornale ed è diventato un membro permanente dell'ensemble per un anno.

Nel 2016, Nemo è diventato famoso nel genere rap in Svizzera quando la sua apparizione su SRF Virus (#Cypher) è diventata virale sui social media.

Ha poi pubblicato due EP, sette canzoni dei quali sono entrate direttamente nella classifica svizzera dei singoli. Canzoni come «Ke Bock», «Du» e «Himalaya» sono entrate a far parte del patrimonio culturale svizzero tedesco e hanno raggiunto lo status di disco d'oro e di platino.

All'età di 18 anni, Nemo vince quattro Swiss Music Awards in una sola serata, avendo già portato a casa un ambito SMA Betonstein come «SRF 3 Best Talent» un anno prima.

Il 2020 segna l'inizio di un periodo di sconvolgimenti: inizia a scrivere e produrre per altri musicisti, muove i primi passi oltre i confini della Svizzera e pubblica canzoni in lingua inglese.

Nemo affronta temi come l'identità di genere, la salute mentale e la ricerca del proprio posto nel mondo. Attualmente vive a Berlino.