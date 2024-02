Il rapper Nemo Keystone

Nemo rappresenterà la Svizzera a Malmö (Svezia) al 68° Eurovision Song Contest con la sua canzone «The Code». Lo ha comunicato oggi la RSI, confermando alcune anticipazioni.

Non hai tempo? blue News riassume per te Nemo rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC) di quest'anno.

La 68a edizione dell'ESC si svolgerà dal 7 all'11 maggio a Malmö, in Svezia.

«The Code» è il titolo della canzone del 24enne talento musicale non binario di Bienne. Mostra di più

Quello che si vociferava da giorni è ormai definitivo: Nemo rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC) di quest'anno. Lo confermano oggi i responsabili della televisione svizzera.

Il 24enne talento musicale di Bienne, che si definisce non binario, eseguirà a Malmö, sede dell'ESC di quest'anno, la sua canzone «The Code». La Svizzera affronterà la competizione nella seconda semifinale il 9 maggio 2024.

Il brano, composto dallo stesso Nemo, è una miscela di rap, drum'n'bass e opera. «The Code parla del viaggio che ho iniziato con la consapevolezza di non essere né un uomo né una donna. Ritrovarmi è stato un processo lungo e spesso difficile», spiega Nemo.

Nemo, emerso come talento rap nella Svizzera tedesca nel 2016, ha ottenuto una serie di successi negli ultimi anni. A 18 anni ha vinto ben quattro Swiss Music Awards in una notte. Dal 2020 scrive e produce per altri musicisti e pubblica canzoni in inglese.

L'Eurovision Song Contest raggiunge un pubblico di circa 160 milioni di persone ed è uno dei principali eventi televisivi al mondo. Quest'anno vi parteciperanno artisti provenienti da 37 paesi.

Ecco la sua reazione su Instagram:

gf, ats