Ecco perché William non era presente nel videomessaggio di Kate

Quando la principessa Kate ha rivelato al mondo la sua diagnosi di cancro, lo ha fatto da sola, senza il principe William. Alcuni fan della famiglia reale britannica ne sono rimasti irritati. Ma andare avanti per conto suo è stata ovviamente una scelta deliberata.

L'assenza dell'erede al trono britannico ha irritato alcuni sostenitori della famiglia reale.

Una fonte vicina alla corona ha rivelato che la 42enne ha voluto mostrare coraggio e forza con una dichiarazione indipendente. Mostra di più

I fan della famiglia reale britannica sono rimasti con il fiato sospeso venerdì sera, quando Kensington Palace ha reso pubblico il videomessaggio della principessa Kate.

La 42enne indossava dei jeans e una maglia a righe ed era seduta da sola su una panchina in un giardino. Non si trovava in un ambiente ufficiale. Con voce ferma, ha annunciato schiettamente al pubblico di avere un cancro. La principessa si è rivolta al mondo da sola, senza il marito al suo fianco.

Dopo aver visto il videomessaggio, alcune persone si sono chieste: dov'era il principe William in quel momento?

Il primogenito del monarca non avrebbe dovuto sostenere sua moglie in questo momento difficile e stare con lei, come marito e aiuto importante?

Una fonte interna di Palazzo ha fornito delle informazioni al quotidiano britannico «Times» sulla decisione di Kate di non apparire in coppia: «Si trattava di lei come donna forte che ha inviato un messaggio serio alla Nazione. Non aveva bisogno che qualcuno le si sedesse accanto».

Allo stesso tempo, la principessa ha voluto comunque chiarire nel suo annuncio al mondo che l'uomo che ama da tanto tempo e dal quale ha avuto tre figli è la sua roccia. «Avere William al mio fianco è una grande fonte di conforto e rassicurazione», dice Kate nel video.

La 42enne ha manifestato coraggio e forza avendo fatto una tale dichiarazione in modo indipendente.

E ha voluto mostrare al pubblico che non è solo la donna al fianco dell'erede al trono britannico: lei è Kate, che – come molte altre persone malate – ora deve concentrarsi principalmente su se stessa.

La principessa Kate voleva infondere coraggio e forza

La principessa è consapevole, ha continuato l'insider al «Times», che - anche in questa fase oscura della sua vita - come membro della famiglia reale non le è permesso avere completamente privacy. Ma vuole essere in grado di determinare la narrazione di tale situazione.

William è comprensivo, anche se non gli è piaciuto lasciare la moglie da sola in un momento di vulnerabilità esposta pubblicamente. D'altra parte il fatto che abbia concesso questo spazio a sua moglie dice molto della sensibilità del 41enne.

«William ha sostenuto sua moglie e la sua famiglia da dietro le quinte», ha detto la fonte al quotidiano britannico.

Quanto sia profondamente scossa la nuora di re Carlo lo si vede solo in pochi istanti nel videomessaggio. Ad esempio quando vacilla leggermente mentre menziona i suoi tre bambini.

Ciononostante il video lancia un messaggio forte al pubblico, quello di una persona che da cittadina è passata a essere una principessa sotto i riflettori. E a una donna che affronta quella che probabilmente è la sfida più grande della sua vita con molta forza e autodeterminazione.